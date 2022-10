Elenoire Ferruzzi abbandona la Casa? Fuori il GF Vip 7 non si parla che di Marco Bellavia e del suo ritiro e sicuramente la nuova puntata farà chiarezza, ma a quanto pare anche qualcun altro accusa dei malesseri: ne ha parlato in veranda a Giaele De Donà.

Non è la prima volta che Elenoire ha una crisi, anche se il reality è iniziato da pochissimo. Solo qualche giorno a Luca Salatino diceva: “Non sto bene, anche per quello che è successo ieri (l’incomprensione per cui avevano discusso, ndr). Ok che poi nelle prossime puntate parleranno d’altro, ma è una cosa ben più profonda”.

Elenoire Ferruzzi abbandona il GF Vip 7?

“Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta. Per l’ennesima volta sono stata smentita. Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Perché devono dire tutto questo?! Il capitolo non è chiuso, non posso chiuderlo a comando. Appunto perché non erano cose campate in aria per me non riesco a chiudere. So che non posso fare nulla qui dentro. Capisco che non ci sono delle soluzioni”.

Non solo le cose tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi si sono poi risolte definitivamente, ma ora c’è lo spettro dell’abbandono: “Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose… basta! Ma che me ne frega a me (di restare, ndr). Non sono mica obbligata!”, si legge sul sito Biccy.

“Se sto pensando di abbandonare? Certo! Chi me lo fa fare a stare qua a me? Io non posso stare male, nella mia vita sono stata troppo male, basta. Non me ne frega un ca…, non me ne frega niente”, si è sfogata Elenoire Ferruzzi. Se abbandona davvero il gioco non è dato da sapere, magari è stato un crollo del momento ma di fatto ha già fatto molto discutere il popolo del web.