Per la gioia del pubblico UeD è tornato in onda e le prime puntata della nuova edizione non stanno deludendo le aspettative. Mercoledì 15 settembre 2021, per esempio, alta tensione in studio tra Filiberto, uno dei pretendenti arrivati in studio per conoscere Isabella Ricci, e Tina Cipollari.

Nel dettaglio, dopo la presentazione di rito in cui il cavaliere ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, trascorsa in parte in Italia e per alcuni anni all’estero, non ha apprezzato i commenti in sottofondo della Vamp. E non è restato in silenzio, anzi. “Impara a stare al mondo, hai sbagliato persona se pensi che io sia un cretino. Stai al tuo posto”, ha tuonato il nuovo cavaliere quando viene invitato a essere più sintetico. Da qui è nato uno scontro tra parole di fuoco e urla.

La coppia di nuovo a UeD dopo 10 anni di matrimonio

“Sei un gran fallito, hai 80 anni e ancora stai qui a cercare una donna”, ha replicato furiosa l’opinionista storica di UeD prima di rivolgersi a Isabella: “Mandalo a casa, non fa per te”. Il momento più emozionante della puntata però è arrivato dopo, quando Maria De Filippi ha lanciato una clip riassuntiva e poi accolto in studio due ex protagonisti.





Roberto Gelli ed Elena Mineati si sono conosciuti nello studio di UeD esattamente undici anni fa. Era la prima stagione del trono over e tra i due nacque un sentimento che, esattamente un anno dopo, li ha portati a giurarsi amore eterno. E ora che hanno festeggiato 10 anni di matrimonio sono tornati nello studio dove tutto è iniziato.

“Dieci anni sono volati. Sembra ieri e quando sono venuta qui non avrei mai pensato d’innamorarmi e sposarmi”, ha detto Elena. La coppia, ripercorrendo i 10 anni di matrimonio, ha raccontato di aver trascorso anche momenti difficili ma poi hanno superato tutto. Poi, sempre in studio, Roberto ha letto una bellissima lettera d’amore alla moglie, mentre la redazione ha omaggiato i due con un regalo: un braccialetto che è stato molto gradito.