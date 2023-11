Hanno lasciato insieme Uomini e Donne e non senza polemiche. L’ultima puntata del dating show andata in onda, quella di venerdì 10 novembre 2023, Maurizio ed Elena sono usciti di scena dopo una forte discussione con Gianni Sperti. L’opinionista del programma, insieme alla collega Tina Cipollari, non sono mai stati teneri con cavaliere e dama. E hanno sempre manifestato forti dubbi sulla loro storia. Va detto che anche per questo motivo i due protagonisti di UeD hanno monopolizzato intere puntate dello show nell’ultimo periodo, prima di chiudere la loro avventura nel Trono Over.

Venerdì Elena Di Brino ha annunciato l’intenzione di andare via dalla trasmissione ma è voluta rimanere in studio per un ballo proprio con Maurizio Laudicino. E a quel punto Gianni l’ha accusata di poca coerenza: “Se veramente vuoi andare via dal programma, lo fai di pancia. Ti alzi e vai via”. Elena ha provato a spiegarsi, poi è diventata una furia e rivolgendosi a Gianni Sperti ha urlato: “Ok, me ne vado”.

Elena e Maurizio, cosa è successo fuori da UeD

Qui il colpo di scena, perché Maurizio ha preso immediatamente la parola: “Vengo con te”. Il cavaliere ex di Gemma Galgani ha quindi gettato via il cartellino, si è alzato dalla sedia e ha lasciato lo studio con la dama. Che era furibonda con Gianni e in generale con tutte le persone che in questo periodo le hanno dato contro.

”Ma basta, avete rotto i cog… tutti quanti. Mi sono rotta il ca…. Questo non è il mio contesto”, si è sfogata Elena prima di strapparsi il microfono e abbandonare il programma. Li abbiamo lasciati così in tv. Ma cosa è successo dopo la messa in onda della puntata? Come stanno davvero le cose tra loro?

Secondo alcune indiscrezioni diffuse anche dalla ex dama Annamaria Adinolfi sul suo blog e suffragate dalle ultime Storie Instagram condivise sia da Elena che da Maurizio, sono ancora una coppia. Hanno infatti trascorso la serata insieme a Portovenere, in Liguria, dove hanno cenato con alcuni amici. Dunque i sospetti degli opinionisti di UeD che più volte li hanno accusati di voler solo visibilità sono stati smentiti. Almeno per ora.