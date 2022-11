Edoardo Tavassi risponde agli autori del GF Vip 7. Il fratello di Guendalina ed ex naufrago dell’Isola dei famosi è una delle new entry del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli, alla sua seconda edizione, e la cantante Orietta Berti.

Edoardo Tavassi è entrato insieme a Oriana Marzoli, Luca Onestini, Sarah Altobello, Micol Incorvaia e Luciano Punzo ed è già uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Lo avevamo già visto all’Isola dei famosi, dove grazie alla sua spigliatezza e simpatia aveva conquistato il pubblico e anche al GF Vip 7 sta riscuotendo un grande successo.

Edoardo Tavassi risponde agli autori per il confessionale GF Vip 7

Sarà per la sua simpatia e il suo modo di fare che anche il Grande Fratello Vip non è riuscito ad arrabbiarsi alla risposta ricevuta dopo la chiamata in confessionale. Ma andiamo con ordine. In mattinata, Edoardo Tavassi si trovava in giardino in relax e aveva appena acceso la prima sigaretta della giornata.

Dopo pochi secondi la chiamata dalla regia in confessionale. “Edoardo in confessionale”, si è sentito chiaramente dall’altoparlante della casa. Al GF Vip, ormai lo sanno tutti, i concorrenti devono obbedire ai richiami della regia pena una punizione. Tra queste, ovviamente, le chiamate in confessionale.

Dopo aver ascoltato le parole della regia, Edoardo Tavassi ha risposto agli autori scatenando la risata di tutti.

La voce "Tavassi in confessionale"

Edo T. "Prima sigaretta della giornata chiama quello dopo"

La voce "Va bene, ok"

Gf: “Tavassi in confessionale”

Tavassi: “No, Tavassi se fuma la prima sigaretta del giorno che non se tocca, pure se me cacciate guarda… Chiama l'altro, quello dopo”

Gf: “Ok”

Tavassi: “Grazie, ti voglio bene, sempre”



“No, Tavassi si fuma la prima sigaretta del giorno, che non si tocca, pure se mi cacciate. È la più importante. Aspettate. Chiama l’altro, quello dopo. Grazie, ti voglio bene sempre”, la risposta di Edoardo Tavassi dopo la chiamata in confessionale. Il vippone ha scatenato le risate degli altri inquilini e alla fine anche gli autori si sono arresi alla richiesta consentendogli di fumare la sigaretta rispondendo con un “ok”. Su Twitter il video è diventato virale e tantissimi telespettatori si sono detti molto contenti dell’ingresso di Tavassi nella casa.