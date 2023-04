Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, cosa succede giorni dopo l’uscita dal GF Vip 7? Il fratello di Guendalina ed ex naufrago dell’Isola dei famosi e la sorella di Clizia si sono incontrati e innamorati nella Casa più spiata d’Italia proprio come Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Per i fan loro sono gli ‘Incorvassi’.

Il reality di Canale 5 si è chiuso da poco e il pubblico freme per avere aggiornamenti sui protagonisti, ancora di più se ‘in coppia’. Beh, ci ha pensato lo stesso Edoardo Tavassi a saziare la curiosità dei fan: in una room su Twitter ha raccontato loro come stanno procedendo le cose e le sue emozioni.

Leggi anche: “Sonia Bruganelli? Adesso parlo io”. Dopo il GF Vip è ancora caos, Tavassi contro l’opinionista





Edoardo Tavassi Micol Incorvaia, cosa succede dopo il GF Vip

Le cose sembrano procedere a gonfie vele dopo il GF Vip. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si stanno godendo la loro quotidianità insieme e ormai non riescono a staccarsi l’uno dall’altra. “Prima del GF Vip non era previsto l’ingresso di una ragazza nella casa che ho preso, serviva a me per giocare o stare al computer, e invece sono tornato a casa con lei. Meglio così. Il rientro è stato figo, non ci sono stati cambiamenti”, ha spiegato lui.

“Mi piace tanto avere Micol in casa, tutte le cose che sognavo le sto facendo, anche le cose più stupide come lavare la macchina insieme, vedersi i film sul divano, fare aperitivi insieme. Stiamo facendo molte cose io e lei, è difficile dopo tutti questi mesi avere un distacco, è diventata una dipendenza. Abbiamo voglia entrambi”, ha continuato Edoardo.

Qualche estratto dallo space con Edo di oggi pomeriggio: (1)

"Con Micol le cose che io sognavo di fare le sto facendo. Stiamo molto io e lei. Dopo tutti questi mesi è difficile avere un distacco. Io ho proprio voglia (di starci insieme) e pure lei."#incorvassi pic.twitter.com/bj0nixmuYe — Sandy 🍿 (@Sandy___8) April 11, 2023

“In Casa quando mi veniva l’ansia dovevo immaginare cose belle: le cose belle che immaginavo erano momenti con Micol fuori il reality. Si stanno realizzando, lei va d’accordo con i miei amici perché sono simili a me. Se a me piace una ragazza, piace anche a loro. La mentalità è simile. A me basta una connessione, un 65 pollici e Micol, e posso vivere la mia vita sereno senza tossicità”, ha aggiunto spiegando che ha conosciuto tutti i membri della famiglia Incorvaia e che già li adora.