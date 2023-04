Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, GF Vip finito. Solo poche ore fa il pubblico di Canale 5, che per mesi ha visto questa coppia nella Casa, ha assistito al trionfo di Nikita Pelizon che ora, come tutti i suoi ex coinquilini, si gode ‘il post’. Compreso il ritorno a casa, che nel caso dei fidanzatini del reality, è stato speciale.

Le foto di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia a poco dalla fine del reality show che li ha visti protagonisti sono apparse su Instagram. Sui loro profili ma anche tra le Storie e i post dei tantissimi invitati vip che hanno partecipato al loro rientro.

Edoardo Tavassi Micol Incorvaia, festa di bentornati dopo il GF Vip 7

Rientro in grande stile: super festa in loro onore organizzata dalle famose sorelle. Guendalina per Edoardo e Clizia per Micol hanno pensato a un Flower Power party. Hanno fatto le cose in grande per celebrare il ritorno della nuova coppia dopo ben 197 giorni di Casa.

Festa anni ’70 con un allestimento curato da Martina De Tommaso: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ballano, si baciano e si divertono circondati dall’affetto dei familiari ma anche di tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Dal compagno di Clizia, Paolo Ciavarro all’attrice Eleonora Giorgi.

Ma c’erano anche Alessandro Iannoni, il figlio 21enne di Carmen Di Pietro, con cui i fratelli Tavassi sono diventati amicissimi all’Isola dei Famosi. E ancora l’ex gieffina vip Guenda Goria, Luciano Punzo, Giada De Blanck e altri. Sulla torta, ovviamente a tema, si legge “Bentornati ragazzi”.