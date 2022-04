Estefania Bernal è finita nell’occhio del ciclone all’Isola dei Famosi 2022. In questi ultimi giorni le polemiche sulla modella argentina non si placano. Difatti quest’ultima ha litigato furiosamente con Licia Nunez, arrivando a dire di averla addirittura aiutata a vincere la sfida leader a L’Isola dei Famosi. Estefania Bernal ha accusato Licia Nunez di aver barato durante la prova leader dell’Isola dei Famosi. Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen di Pietro, prende le difese della modella e sostiene la sua versione dei fatti.

La modella aveva insinuato il dubbio che Licia Nunez le avesse chiesto di mollare la presa per vincere la prova leader. La modella argentina però non ha fatto i conti con i social che hanno subito recuperato il video della prova. Dal video, in realtà, si nota come Estefania Bernal prima di cadere in acqua urla di dolore e quindi molla la presa non perché sollecitata, ma a causa del dolore fisico. Ora è Edoardo Tavassi a scagliarsi contro Estefania Bernal e il suo fidanzata Roger Balduino.





Edoardo Tavassi smaschera Estefania Bernal e Roger Balduino

Infatti Edoardo Tavassi parlando con la sorella Guendalina ha riferito di aver sentito conversazione tra Roger Balduino ed Estefania Bernal in cui lui diceva di essere felice perché in puntata avrebbero avuto delle clip dopo tutto ciò che è successo: “Ci stava Estefania che parlava con Roger e non sapeva che io li sentivo. A un certo punto lei gli fa ‘Dai, menomale, almeno ci facciamo vedere in puntata. Tanto noi abbiamo lo scontro con Licia e la dinamica dei cocchi’…”.

Ovviamente la naufraga, dopo essere venuta a conoscenza del contenuto di questa chiacchierata tra Roger ed Estefania, non ha potuto negare tutto il suo più totale dissenso. Difatti Guendalina Tavassi, sfruttando la sua proverbiale schiettezza, ha detto di aver fatto bene ad esprimere perplessità nei confronti della coppia. “L’ho detto io. Ma che vergogna…” A quel punto è intervenuta anche Licia Nunez, dicendo chiaramente che se davvero i due hanno detto certe cose hanno proprio toccato il fondo: “Ma che bassezza, di una bassezza unica…”.

Quindi ha ripreso la parola Edoardo Tavassi, il quale non ha fatto mistero di credere che la coppia che si è formata all’Isola dei Famosi abbia fatto una brutta figura: “Quando vi dico le cose, credetemi. A sentire sta frase… che figura di m***a…”. Inoltre queste potrebbero essere gli ultimi momenti di Roger Balduino ed Estefania Bernal in Honduras. Infatti i due sono in nomination insieme a Ilona Staller, Marco Senise e Nick Luciani de I Cugini di Campagna. Secondo i sondaggi la coppia è vicina all’eliminazione.

