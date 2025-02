In queste otto concorrenti del Grande Fratello sono rimasti sorpresi da un comunicato improvviso. Gli autori del programma hanno deciso di riservare loro una sorpresa, coinvolgendo i “veterani” che sono ormai nella casa dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero da metà settembre. Ovviamente, i protagonisti di questa sorpresa hanno reagito con grande entusiasmo a questa inaspettata notizia, che li ha presi si sorpresa e rallegrati dopo mesi di reclusione.

I concorrenti del Grande Fratello che si trovano in casa dall’inizio (esclusi quelli che sono usciti e rientrati) sono stati invitati a lasciare la casa di Cinecittà per dirigersi verso una destinazione misteriosa. Lo scorso anno, i concorrenti avevano trascorso del tempo in una spa, dove si sono rilassati e divertiti lontano dalle telecamere, anche se in quella occasione aveva fatto scalpore il comportamento di quasi tutti i concorrenti contro Beatrice Luzzi, in quella occasione pesantemente bullizzata.

Leggi anche: “Giovedì torna nella casa”. Grande Fratello, dopo il ritiro di Pamela un altro colpo di scena





Grande Fratello, otto concorrenti fuori per una sorpresa

Quest’anno sembra che sia stato organizzato qualcosa di altrettanto speciale. Un video pubblicato sui social mostra gli otto partecipanti, sorridenti e scatenati, mentre cantano e ridono a bordo di un pulmino in direzione di una meta sconosciuta. I concorrenti scelti dal Grande Fratello sono Javier Martinez, Amanda Lecciso, Giglio, Alfonso D’Apice, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ieri sera annunciato come primo finalista di questa edizione.

Diversi utenti hanno commentato il video in cui si vedono i concorrenti fuori dalla casa. La maggior parte dei commenti riguarda la gioia e l’entusiasmo dei protagonisti, in particolare di Javier. Secondo i fan di Shaila e Lorenzo, che hanno condiviso il video e hanno commentato, il comportamento di Javier sembrerebbe suggerire una grande felicità nel trovarsi lontano dalla presenza di Helena, con cui i fan ritengono avesse un rapporto troppo morboso da quando tra i due è scoppiata la passione. L’espressione di gioia di Javier, infatti, non è passata inosservata, suscitando diversi commenti che ipotizzano che questa fuga dalla casa possa essere stata un’opportunità per lui di rilassarsi.

E mentre la pazza è in casa a rosicare per gli aerei di zeudi, guardate i veterani come sono felici e spensierati senza di lei, pure al morto è tornato il sorriso pic.twitter.com/sbeh3ZppjP — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) February 11, 2025

“L’ora d’aria di Javier. Si è vestito anche da galeotto”, “Il morto è contento che finalmente è lontano da Helena per una giornata”, “Anche Amanda che ha smesso per un giorno di fare la babysitter non c’è la faceva più a leccare il culo alla gente”, “Ragazzi Javier non lo vedevo così sorridente e spensierato da quando si frequentava con shaila.. guardatelo è felicissimo”, sono alcuni dei commenti.

“Chissà cosa pensa MV vedendo che tutti sono allegri scherzano ,ridono, cantano tutti tranne Tommaso che fa la figura del musone, (perchè ovviamente oggi è giù di morale). sbaglierò ma ci vedo una mossa del GF per metter in crisi la coppia. era meglio se mandavano Tommaso da solo”, “Comunque Tommaso tutto pare tranne che contento“, si legge tra i commenti di chi ha notato come Tommaso sia tutt’altro che entusiasta della gita.