Colpo di scena in arrivo per Massimo Giletti. Il suo futuro in televisione non sarebbe affatto certo. Anzi, le ipotesi emerse in queste ultime settimane sarebbero sempre più in discussione e potremmo vederlo dove nessuno se l’aspettava. In attesa di comunicazioni ufficiali del conduttore, l’indiscrezione uscita fuori è arrivata da una fonte più che attendibile.

E ora Massimo Giletti sarebbe pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. Il futuro in televisione sarebbe ormai sorprendente, infatti si era vociferato che dopo il programma dedicato ai 70 anni della Rai potesse continuare nella tv pubblica. Dopo l’addio a La7 il ritorno a pieno regime nell’emittente nazionale pareva ad un passo, ma ecco ora giungere un’altra informazione.

Massimo Giletti, futuro in televisione: arriva una proposta a sorpresa

A fornire indizi su Massimo Giletti e il suo futuro in televisione è stato il sito Dagospia, tramite il giornalista Giuseppe Candela. Dopo aver condotto La Tv Fa 70, che però non ha raccolto i risultati sperati per quanto concerne gli ascolti televisivi, non è sicuro che possa restare alla Rai. I vertici di viale Mazzini sembra che volessero affidargli nuovamente L’Arena o comunque un talk show su Rai2, da trasmettere in prima serata.

Giletti potrebbe trasferirsi invece a Mediaset. Avrebbe già avuto degli incontri con l’emittente di Pier Silvio Berlusconi, anche se Dagospia ritiene che non ci sia già una trattativa in corso. Secondo alcuni rumor, potrebbe presentare un programma su Rete 4 la domenica sera. Non sappiamo il nome dell’eventuale trasmissione, visto che siamo ancora agli albori.

Giletti ha presentato Non è l’Arena su La7 dal 2017 al 2023, mentre L’Arena era andata in onda dal 2013 al 2017 su Rai1. Il clamoroso trasferimento a Mediaset gli permetterebbe di iniziare un’esperienza del tutto nuova. Staremo a vedere se si concretizzerà l’accordo.