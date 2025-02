La coppia più longeva al Grande Fratello è quella composta da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La scintilla è scoppiata durante la breve trasferta di entrambi in Spagna e da quel momento, mesi fa ormai, hanno iniziato una storia d’amore che però sin dall’inizio è stata caratterizzato da molti alti e bassi. Forse più bassi che alti ultimamente.

Naturalmente c’è chi pensa che la loro sia solo una strategia per ottenere la ‘clip’ in puntata o ottenere il favore del pubblico che sarebbe così spinto a mandare avanti questa coppia per capire come si evolve il rapporto ma di fatto nella casa alternano momenti pieni di passione e complicità a litigi altrettanto focosi.

Leggi anche: “Questo schifo basta”. Grande Fratello, Lorenzo ne fa un’altra delle sue: stavolta contro MaVi e Tommy





GF, Lorenzo e i dubbi su Shaila

Nonostante le crisi e i momenti di down, tanto Lorenzo quanto Shaila si sono sempre detti di essere certi dell’amore che provano l’uno verso l’altra. Ma qualcosa nelle ultime ore si è rotto di nuovo. Lui ha dei forti dubbi e parlando con Mattia e Maria Teresa ha fatto sapere che a lui non è capitato di farsi andare bene la ballerina, l’ha scelta. Scelta però fatta in un reality, non nella vita vera.

Lorenzo sa bene che fuori è diverso, ci sono mille distrazioni e situazioni e non sa cosa potrebbe accadere. Si conosce ed è molto geloso, non sarà lo stesso. Questi dubbi li ha poi esposti a Shaila, con cui ha avuto un altro faccia a faccia. Le ha rimproverato il fatto di essere poco empatica, di pensare solo ai suoi bisogni.

Shaila e Lorenzo a confronto: “Forse non riesco ad accettare questa diversità” #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/nlcbXgMwtp pic.twitter.com/Yfpg3xpDWp — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2025

Ancora, sempre Lorenzo alla fidanzata ha detto che ha sempre il desiderio di avere le sue attenzioni e di puntargli il dito contro invece di pensare a lui e a quello che gli servirebbe. Anche lei dovrebbe pensare alla vita fuori, dove si conosceranno meglio. “Voglio che tu capisca bene! Perché altrimenti se continuiamo così litighiamo, andiamo avanti tre settimane e fuori da qui non facciamo nulla e basta”, la conclusione che non fa per niente ben sperare i fan degli Shailenzo.