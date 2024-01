L’abbiamo apprezzata in tante trasmissioni, poi Antonella Mosetti è letteralmente sparita dalla tv e ora ha spiegato il motivo che l’ha indotta a prendere questa strada. Non si è soffermata solo su questo, infatti ha voluto chiarire una volta per tutte cosa è successo con Ambra Angiolini, dato che hanno lavorato insieme a Non è la Rai ma poi ci sono stati grossi problemi tra le due.

Antonella Mosetti, oltre a parlare del perché sia sparita dalla tv con tanto di motivo spiattellato al pubblico, ha affermato sull’ex di Francesco Renga: “Lei non parlava con nessuno, aveva 16 anni e un ruolo importante, quindi temeva che glielo soffiassimo. Anni dopo, quando era in difficoltà perché il suo programma Generazione X era andato malissimo, iniziò a telefonarmi e allora lavoravo con Giletti a Casa Raiuno. Mi chiese se poteva scrivermi delle battute”.

Antonella Mosetti sparita dalla tv: ecco il motivo

Ancora su Ambra ha aggiunto: “Siamo state grande amiche per tanto tempo, poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave e ho chiuso il rapporto“. Antonella Mosetti è ormai sparita da tempo dalla tv e il motivo non era ancora stato spiegato bene dalla showgirl. Adesso ha deciso di parlarne apertamente in un’intervista, che ha rilasciato ai colleghi del settimanale Oggi.

Questa la spiegazione della Mosetti al perché non sia più in circolazione nell’ambiente televisivo: “A dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi e per 20 anni mi hanno invitata ad Arcore e non ci sono mai andata. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avance anche pesanti, con acclusa minaccia che se non avessi ceduto avrei chiuso con la tv. E infatti…”.

Ora Antonella Mosetti è protagonista su OnlyFans: “Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine, tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo un’apripista”. Lei ha oggi 48 anni e in passato è stata volto di programmi importanti come Paperissima Sprint, Ciao Darwin, Quelli che il calcio. Lei è anche stata concorrente nel 2016 del Grande Fratello Vip.