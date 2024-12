Indipendentemente dal risultato finale di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero può già considerarsi una vincitrice. È stata, infatti, proprio lei a conferire a questa edizione del popolare show di danza un nuovo slancio, portandolo a un successo straordinario sia di pubblico che di critica. Inoltre, grazie alla sua partecipazione, ha trovato anche l’amore, al fianco del suo partner di ballo Giovanni Pernice.

Ma non è finita qui: l’ottima impressione che la Guaccero ha fatto sui vertici Rai sembra averle aperto nuove porte, con voci che la indicano come possibile protagonista nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Questo rappresenterebbe il giusto riconoscimento dopo anni di ingiusta emarginazione da parte di Viale Mazzini. A Sanremo potrebbe non essere sola: pare infatti che anche Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando, possa farle compagnia.

“E adesso come la mettiamo?”. Ballando con le stelle, Striscia pizzica Bianca Guaccero e Federica Nargi





Bianca Guaccero in lizza per la conduzione di Prima Festival

Tuttavia, Bianca Guaccero, che figura tra le principali favorite per la vittoria del programma, potrebbe già avere la testa rivolta verso altri progetti. Secondo un’indiscrezione diffusa da Adnkronos, l’ex conduttrice di Detto Fatto sarebbe infatti in procinto di assumere il ruolo di conduttrice del Prima Festival, la striscia quotidiana che accompagnerà il Festival di Sanremo 2025, in programma dal 11 al 15 febbraio.

Nel frattempo, si susseguono le voci anche su altre novità legate al prossimo Festival. Domani, in occasione della trasmissione Sarà Sanremo su Rai 1, verranno annunciati i restanti artisti in gara. Intanto, si parla anche di cambiamenti nel team di conduzione del Dopofestival. Rossella Erra, ospite di Citofonare Rai2, ha fatto trapelare il nome di una possibile conduttrice che affiancherebbe Alessandro Cattelan nel programma che seguirà le serate del Festival. Il nome in questione sarebbe quello di Selvaggia Lucarelli, attualmente impegnata come giurata a Ballando con le Stelle.

Fino a qualche tempo fa, si era parlato di un possibile ruolo da co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, ma ora sembra che l’ipotesi più concreta sia quella di un inedito duo Lucarelli-Cattelan. Questo accoppiamento potrebbe portare una ventata di freschezza e originalità al Dopofestival, che il nuovo direttore artistico intende rilanciare. Non resta che attendere e scoprire come si evolveranno questi sviluppi.