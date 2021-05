Giulia Stabile torna a far parlare di sé. Stavolta, però, non per una delle sue emozionanti performance, una danza o un suo vero o presunto flirt adolescenziale. No, niente affatto. La ragione per cui nelle ultime ore la vincitrice dell’ultima edizione di Amici è di nuovo al centro delle attenzioni mediatiche è non proprio positiva. Ma comunque legata alla sua fama e al moltiplicarsi dei suoi fan, follower e compagnia. C’è chi starebbe cercando di approfittare della sua popolarità.

Secondo Novella2000 qualcuno, attraverso un giveaway su Facebook, avrebbe tentato di accalappiare ingenui utenti della rete sfruttando indebitamente il nome di Giulia Stabile. Ma cosa è esattamente un giveaway. Ebbene, secondo Google: “Si tratta di piccoli concorsi a premio lanciati da individui o brand allo scopo di raccogliere nuovi contatti. Sono solitamente caratterizzati da grandi quantità di premi di basso valore (gadget) regalati in cambio di un’azione (di solito, lasciare il proprio indirizzo mail e altre informazioni)”.

Con uno screenshot inviatole da qualcuno Giulia Stabile ha fatto sapere nelle ultime ore su Instagram che è in corso una truffa. “Non sono io. Non vi registrate da nessuna parte e segnalate per favore”. A quanto pare la truffa c’è, il profilo Fb di Giulia potrebbe essere stato hackerato, come si dice in gergo. “Non uso Facebook da anni – prosegue la danzatrice – e non so neanche se riesco a recuperare il profilo. Se continuate a trovare in giro cose simili non ‘ufficializzate’ da me per favore mettetemi al corrente”.





Questo messaggio è stato fatto circolare su Facebook, ma Giulia Stabile non ne sapeva nulla. Quindi la vincitrice di Amici sta giustamente segnalando la cosa ai suoi contatti. Tra questi un numero enorme di follower, seguaci. Alcuni letteralmente impazziti per lei, altri con intenti diversi, evidentemente. “Per tutte quelle persone invece – dice ancora Giulia – che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che sto vivendo, ma più per loro perché state perdendo tempo”.

Leggi anche...

La popolarità comporta anche questo. Da un giorno all’altro, o meglio, dopo la sua apparizione in tv, Giulia Stabile è diventata famosa. E questo, forse, a qualcuno non va giù. Invidia? Insoddisfazione? Chissà, fatto sta che la ballerina rivolgendosi agli hater dà una risposta esemplare: “I vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita – Vi rendono solo persone peggiori senza cuore. E vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici… Meno cattiveria e più lavoro. Non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il ‘mazzo’ e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più”.