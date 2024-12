Un vero e proprio colpo di scena c’è stato a Uomini e Donne durante la puntata del 12 dicembre. Un ritorno clamoroso è avvenuto in studio, generando una marea di polemiche dentro e fuori dallo studio. Quando l’hanno visto arrivare la protesta è stata quasi generale, visto che ormai sembrava che non ci fossero più possibilità di rivederlo là dentro.

Invece la sorpresa è sempre dietro l’angolo e il pubblico di Uomini e Donne è stato testimone di questo ritorno inaspettato. Ha anche spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a fare marcia indietro, ma i pochi ci hanno creduto e la stessa opinionista Tina Cipollari gli ha praticamente dato del bugiardo.

Uomini e Donne, clamoroso ritorno: chi è riapparso in studio

Aveva lasciato Uomini e Donne appena 10 giorni fa, ma questo protagonista è subito ritornato scatenando polemiche infinite. Uno degli attacchi peggiori è stato il seguente, scritto da un’utente sul social network X: “Quando si dice la faccia come il cu***“. Ma non è stata l’unica esternazione negativa nei riguardi di questo personaggio.

A fare rientro in studio è stato il cavaliere del Trono Over, Mario Cusitore, che ha avuto una resistenza molto breve e ha subito richiesto di tornare. L’uomo ha voglia di riprendere i rapporti con le dame Prasanna e Valentina, infatti ha confermato l’interesse per entrambe. Gianni Sperti e Tina Cipollari lo hanno subito demolito, riferendo che non credono ad una sua sola parola. E lui ha spiegato meglio perché era andato via.

Mario è tornato a #UominieDonne perché, dopo aver lasciato il programma, ha continuato a sentire Valentina e Prasanna… pic.twitter.com/VpPS6vXcIz — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 12, 2024

Mario ha fatto sapere che aveva abbandonato UeD solo per solidarietà verso l’ex tronista Alessio Pecorelli e perché non a suo agio. Ma ha continuato a sentirsi con le due dame e queste ultime hanno ribadito il loto interesse verso di lui.