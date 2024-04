All’Isola dei Famosi 2024 anche 4 naufraghi non famosi – o meglio non troppo famosi – che, dopo la prima puntata, fanno più discutere di quelli annunciati come concorrenti ufficiali e conosciuti dal grande pubblico. Come la strana assenza di Tonia Romano (lo abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto) e la fama sui social di Peppe il pescivendolo. Ci sono anche la modella Khady Guaye e la contessa Alvina Verecondi Scortecci.

E poi c’è Pietro Fanelli, forse il naufrago più chiacchierato sui social durante la diretta di lunedì. Si è presentato come un modello e aspirante attore che rifugge i beni materiali e si rifugia in un mondo ideale fatto di arte, poesia, filosofia e letteratura e questa sua presentazione ha già provocato alcune discussioni con i suoi compagni di avventura e in particolare con Khady, che lo ha accusato di cambiare davanti alle telecamere e di recitare la parte di quello che odia la televisione e i reality.

Pietro Fanelli Isola dei Famosi, l’attacco a Canale 5

Intanto va premesso che, come subito scoperto dal pubblico, quella all’Isola per Pietro Fanelli non è la prima volta in tv. Lo scorso anno, infatti, aveva preso parte al reality di Netflix Summer Job e di questa esperienza e in generale dei reality ne avrebbe parlato con il tiktoker Marco Santarpia, che avrebbe poi diffuso i suoi pensieri, come riporta il sito Isa&Chia.

“Dato che sono un megalomane, narcisista, egocentrico, basta*do e sono molto impulsivo e impaziente, ho avuto la tragica e stupida idea di partecipare ad un reality show (Summer Job su Netflix), che è la più grande trashata e schifezza che io abbia mai visto, quindi apparire lì come partecipante mi crea una vergogna e un disgusto incolmabili”, ha detto Pietro aggiungendo di essersi pentito.

MA È LUI IL NOSTRO DORIAN GRAY pic.twitter.com/n6Bf2WQwpL — non mi conosci (@panificazione) April 8, 2024

Non solo. Il naufrago ha anche ammesso di non voler fare tv e usanto parole dure anche nei confronti di Canale 5: “Io quando ho accettato non sapevo che fosse così, quindi mi sono pentito tremendamente. Io non avrei mai voluto fare tv o TikTok. Mi fa schifo questa roba”. Ancora: ”TikTok e il reality mi hanno soltanto bruciato, le persone mi associano a quello schifo e non mi prendono sul serio” e “Ci tengo a ribadire che io amo l’arte e non tutto questo marasma di me*da come Canale 5, i trapper e i social ecc ecc”. Curioso, dicono in molti, che ora si trovi proprio nel programma di punta di Canale 5…