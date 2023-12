Perla ha rivisto Mirko al Grande Fratello. Dopo la clamorosa uscita di scena di sabato sera, l’ex protagonista di Temptation Island ed ex anche di Greta è stato invitato da Alfonso Signorini. Prima in studio, dove ha parlato in generale riferendosi alle recenti dichiarazioni delle due; poi direttamene nella Casa, dove si è confrontato ancora una volta con la donna con cui è stato insieme per 5 anni. I due hanno dunque rivissuto le tappe più importanti del loro percorso in Sardegna, all’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Ma soprattutto hanno messo un punto alle cose accadute tra loro in passato.. “Non l’ho attaccato, ma vorrei dimenticassi la Perla che ero“, ha precisato lei riferendosi a quanto detto dopo la sua eliminazione. “Abbiamo lasciato andare il passato, non ci sono vittime e carnefici“, hanno aggiunto in coro, come a voler dire che sono cambiati, ci sono stati l’uno per l’altra e si sono anche difesi. Ma in futuro?

GF, Perla svela il gesto di Mirko

Con grande delusione dei Perletti, Mirko ha chiuso le porte a un eventuale ritorno di fiamma. Tra loro ci potrà essere solo un grande affetto, ma quello che c’è stato rimarrà solo nel passato: “Tra me e Perla l’affetto non svanirà a mai, però è anche giusto dire che più di quello che è non ci può essere altro”.

Anche Perla è sembrata d’accordo e così, dopo essersi abbracciati, si sono salutati. Ma dopo la fine della diretta di lunedì sera, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. E di non notato dai più. Perla si stava confidando con Letizia Petris, quando a un tratto ha svelato un retroscena significativo dell’entrata di Mirko.

“appena è entrato mi ha fatto l’occhiolino, come per dirmi quello che dobbiamo fare lo facciamo fuori”

Sottovoce, ha rivelato un gesto che Mirko le avrebbe fatto non appena si sono rivisti dentro la Casa e che è sfuggito alla maggior parte dei telespettatori. “Appena è entrato mi ha fatto l’occhiolino. Già quello ti fa capire…”, ha detto a Letizia che invece se ne era accorta. Dunque le porte sono ancora aperte, non è finita davvero?