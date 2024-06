Temptation Island 2024, l’attesa è quasi finita: giovedì 27 giugno Filippo Bisciglia tornerà in tv, su Canale 5, con le coppie di fidanzati e i tentatori e le tentatrici di questa edizione. I protagonisti sono stati già presentati sui social e non sono mancate polemiche. Conosceremo meglio Siria e Matteo, fidanzati da 7 anni con lei che vuole “capire se quella che sono oggi a lui va bene”; Raul e Martina insieme da soli 10 mesi e con tanti dubbi sulla convivenza; Christian e Ludovica, fidanzati da quasi 2 anni ma con due rotture alle spalle e confusione da parte di lui.

Ci sono anche Jenny e Tony, in coppia da 5 anni: lui fa il dj ed “è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze” e Luca e Gaia, fidanzati da un 1 e 8 mesi Gaia sostiene di essere stata tradita 3 volte. Ancora, Vittoria e Alex, insieme da un anno e dieci mesi con lei in cerca di “una risposta definitiva da lui” e infine Alessia e Lino, che fanno coppia da 4 anni ma ci sono problemi di fiducia. Lei teme di essere tradita.

Filippo Bisciglia, compleanno amaro prima di Temptation Island

Le registrazioni di Temptation Island sono già iniziate se non già finite e il pubblico, che è in trepida attesa, segue con costanza anche gli aggiornamenti social del conduttore. Che nelle scorse ore ha avuto un imprevisto, proprio nel giorno del suo compleanno: “Oggi è il giorno del mio compleanno e l’inizio di una nuova settimana… io l’ho iniziata così, con un bel carroattrezzi“, ha annunciato Filippo Bisciglia.

Ha quindi mostrato le immagini della sua auto appena prelevata ma aggiunto che le sue attenzioni ora sono concentrate tutte sul ritorno in tv: “Ma sarà una settimana speciale. Tra 3 giorni ripartirà il nostro Temptation!” “Che ci interessa del carroattrezzi!”, ha concluso il conduttore che dunque ha passato un compleanno un po’ amaro.

Ci hanno pensato i suoi fan a fargli dimenticare questa disavventura: “Filippo sei uno di noi! Ora non vediamo l’ora di vederti consegnare i tuoi famosi video ai fidanzati e alle fidanzate!”, si legge. E un altro: “Vivo in funzione vostra. Mancavate troppo. La gente pensa che sia solo trash, ma è il trash giusto che ti stacca il cervello dai pensieri e problemi e ti fa rilassare per 3 ore. O almeno questo è per me. Quindi viva T.I.”.