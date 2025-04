Inaspettata svolta su Lorenzo e Shaila dopo il Grande Fratello. Infatti, secondo quanto trapelato in queste ultime ore, grazie ad un’altra ex concorrente, ovvero Yulia, si sarebbe scoperto come è andata a finire tra l’ex coppia. Ci sarebbe stata una novità improvvisa, che avrebbe chiarito tutti i dubbi al pubblico.

I fan di Lorenzo e Shaila erano in trepidante attesa per capire qualcosa in più dopo il caos successo durante la finale del Grande Fratello, quando la ballerina ha mollato in diretta televisiva il modello prendendone completamente le distanze. Vediamo ora perché anche Yulia è stata tirata in mezzo.

Grande Fratello, svolta su Lorenzo e Shaila: cosa avrebbe spifferato Yulia

L’influencer Deianira Marzano aveva rilanciato un’indiscrezione, senza fare i nomi di Lorenzo e Shaila apertamente. Infatti, aveva rivelato lasciando anonime le loro identità: “Piccolo retroscena: ex coppia si è sentita tramite il telefono di un’amica in comune. I rapporti restano freddi, ma almeno si sono salutati“.

Ma poi una follower di Deianira ha aggiunto altri particolari ancora più interessanti: “Lo sappiamo tramite Yulia di Shaila e Lorenzo. E ti dirò di più, non è stato proprio un saluto freddo come dici“. E l’esperta di gossip e televisione ha commentato: “Amen… Qualcosa si muove”.

Quindi, ci sarebbe stata un’apertura da parte di entrambi e non è da escludere che i rapporti tra Lorenzo e Shaila possano quindi migliorare. Staremo a vedere cosa accadrà in futuro.