Problemi durante la diretta di oggi di è sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda su Rai 1. I guai per la conduttrice sembrano non finire. Dopo il coinvolgimento di due chef in fatti poco piacevoli ecco un’altra grana. Per chi non lo sapesse il programma di cucina ha dovuto fare a meno, nell’ultimo mese, di Lorenzo Biagiarelli (compagno di Selvaggia Lucarelli) e di Sergio Barzetti. Quest’ultimo, proprio durante le festività natalizie, aveva fatto una pessima uscita sul vino.

“Se ne usa mezzo bicchiere e l’altra metà lo beviamo e da lì, da cosa nasce cosa. E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda“. Subito Antonella Clerici aveva reagito: “Detto così non è carino”. Il giorno dopo Antonella aveva iniziato la puntata stigmatizzando quella frase: “È stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social”.





È sempre mezzogiorno, blackout durante la diretta?

Lo stesso chef Sergio Barzetti si era pubblicamente scusato sui social, ma ormai il danno era fatto. Discorso diverso per Biagiarelli: recentemente coinvolto nel fatto di cronaca che ha riguardato la ristoratrice Giovanne Pedretti morta suicida. Tra coloro che si erano scagliati contro la donna, accusandola di aver mentito sulla recensione ricevuta, c’era stato anche lo chef.

Oggi, invece, vari utenti in tutta Italia hanno fatto sapere che il programma di Antonella Clerici più volte è saltato mostrando lo schermo tutto nero. Racconta Novella 2000 come: “Chi oggi, prima del TG1, stava seguendo su Rai 1 il programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno ha avuto qualche problema tecnico”. Il problema poi è stato risolto, anche se non si capisce da cosa sia dipeso: forse da un blackout durante la trasmissione.

Problemi tecnici: oggi salta in continuazione il segnale di Rai 1 durante #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/SFI1eEw7ti — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 31, 2024

Intanto Antonella continua a registrare ascolti record. Nella puntata di ieri, 30 gennaio, È Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.780.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (936.000 – 18.6%), Forum raccoglie 1.423.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 la Coppa del Mondo di Sci Alpino incolla davanti al video 333.000 spettatori (6.9%) con la prima manche del Gigante femminile di Plan de Corones.