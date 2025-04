La nuova puntata de La volta buona, condotta da Caterina Balivo su Rai 1, ha riportato l’attenzione su quanto accaduto durante la finalissima di Ne vedremo delle belle, andata in onda sabato sera con Carlo Conti alla conduzione. Tra le protagoniste invitate in studio, anche la vincitrice Lorenza Mario, celebrata da pubblico e giuria per il suo talento cristallino. Tuttavia, al centro della discussione si è ritrovata un’altra concorrente, Pamela Prati, che non avrebbe affatto gradito l’esito della competizione.

La Prati, che nelle prime puntate aveva dominato la classifica, si aspettava probabilmente un epilogo differente. Dopo la conclusione del programma, infatti, si è allontanata in tutta fretta, evitando di posare con le altre protagoniste e disertando persino le consuete interviste di rito. Un comportamento che non è passato inosservato e che ha spinto l’inviato di La volta buona, Domenico Marocchi, a indagare sulle reali motivazioni dietro a questo repentino congedo.

Leggi anche: Mara Venier, decisione Rai su Domenica In. E non è positiva per lei





“È scappata via dallo studio”: il video del dopo finale

Interrogate a caldo, le concorrenti presenti hanno mantenuto un certo riserbo, preferendo non sbilanciarsi. Alcune, tuttavia, hanno lasciato intendere che il malcontento di Pamela Prati fosse legato proprio alla delusione per il risultato finale. Il video trasmesso in trasmissione ha mostrato chiaramente l’attrice mentre abbandonava velocemente il backstage, evitando qualsiasi confronto pubblico o dichiarazione davanti alle telecamere.

“Una fuga da prima donna”, ha commentato con ironia Caterina Balivo, mentre Laura Freddi ha raccontato un episodio emblematico: “Lei non voleva proprio stare con noi davanti, l’ho presa per mano per mettersi insieme a noi davanti ma lei mi ha proprio tolto la mano”. Un gesto che secondo Veronica Maya sarebbe legato all’eccessiva sicurezza con cui la Prati aveva affrontato la gara. “Pamela secondo me ha fatto la stessa cosa, era talmente sicura, ha sfidato lei nel musical e ha perso, dimenticando la classifica”, ha aggiunto la conduttrice. Di parere simile anche Giovanni Ciacci, secondo il quale la Prati avrebbe giocato di strategia sin dall’inizio: “Voleva fare la Greta Garbo di questo programma… ha rosicato quando ha perso”.

Tuttavia, Adriana Volpe ha cercato di difendere la collega, svelando un retroscena più distensivo. Dopo essersi congratulata con Lorenza Mario, Pamela si sarebbe rifugiata nel suo camerino, lontano dai riflettori, per gestire la tensione. “Mi ha spiegato che lei resiste fino a un certo punto la tensione, ma non era un segnale di niente, nulla di negativo”, ha precisato la Volpe, raccontando di aver ricevuto una visita della Prati proprio per evitare il caos nel proprio camerino.