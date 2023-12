“È morto così…”. Grande Fratello, Fiordaliso scoppia in lacrime davanti a Monia

Difficile momento al Grande Fratello per Fiordaliso, che non è riuscita a non commuoversi e a piangere parlando di qualcosa che la devasta ormai da tempo. Stavolta, nonostante la sofferenza che le provoca, ha voluto sfogarsi e ne ha parlato con Monia. Con quest’ultima è riuscita a dire cosa le passa per la testa e per quale motivo il suo umore si è abbassato in maniera così improvvisa.

Nella giornata di venerdì 15 dicembre c’è stato un crollo al Grande Fratello per Fiordaliso, che avrà bisogno ora di tranquillità e vicinanza da parte degli altri concorrenti per riuscire a riprendersi moralmente. Il suo dolore è molto evidente e più vivo che mai, quindi deve ancora lavorare duramente affinché possa superare questa sua fase sicuramente complicata.

Leggi anche: “Guardate, ma che combina?”. Varrese preso così dalle telecamere del Grande Fratello





Grande Fratello, Fiordaliso ha un crollo: “Dolore troppo grande”

Parlando con la coinquilina Monia, il pubblico del Grande Fratello si è emozionato con Fiordaliso vedendola e sentendo le sue parole. Lei ha sicuramente il supporto di tanti fan che la incoraggiano a restare nella casa e a dare il meglio di sé, ma ci sono delle persone che lei amava tantissimo che purtroppo non sono più con lei e non possono sostenerla.

A rattristarla è il ricordo della perdita dei suoi genitori, infatti purtroppo sua madre e suo padre sono morti e non riesce ancora a superare del tutto questa sofferenza: “Per me è un dolore troppo grosso“. Il suo sguardo fa molta tenerezza ed è perso nel vuoto, come lo ha descritto anche il sito ufficiale del GF. Monia le ha detto: “Io non riuscirei a gestire il dolore”.

Nonostante questo dolore, sta provando piano piano a reagire adeguatamente e ad evitare di farsi sopraffare dal malumore. E certamente l’aiuto dei coinquilini può rivelarsi fondamentale.