Una mattina iniziata come tante altre si è trasformata in ore di ansia e preoccupazione per una famiglia romana, fino a un epilogo felice arrivato solo in tarda serata. Una ragazza di 15 anni è scomparsa ieri, mercoledì 16 aprile 2025, dopo essere arrivata regolarmente a scuola a bordo della sua minicar. La giovane ha parcheggiato il veicolo nei pressi di un supermercato, a circa dieci minuti a piedi dall’istituto, ma da quel momento in poi si erano perse completamente le sue tracce.

Le prime ricerche si sono attivate nel giro di poco tempo, e sui social network è subito iniziato un intenso passaparola per cercare di ritrovarla il prima possibile. “Per favore, divulgate più possibile. Cerchiamo di farla tornare a casa. Chi avesse notizie, può contattare le forze dell’ordine”, è stato l’appello rilanciato da centinaia di utenti. La foto della ragazza ha iniziato a circolare rapidamente: occhi verdi, capelli tra il biondo e il cenere, alta un metro e 65 per circa 60 chili. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia con una stella leopardata, leggings neri, scarpe bianche Air Force Mid e uno zainetto grigio.

Leggi anche: “Purtroppo è lui”. Scomparso da giorni, Martino trovato morto. La scoperta sul suo corpo





Scomparsa a Roma, ritrovata in diretta a Chi l’ha visto

Secondo alcune segnalazioni ancora da verificare, la giovane sarebbe stata vista nel pomeriggio, intorno alle 16.30, in compagnia di un coetaneo, forse il suo fidanzato. Questo particolare sembrava confermare che non si trattasse di un allontanamento forzato, ma di una scelta autonoma, pur in un contesto che ha inevitabilmente generato apprensione, soprattutto per la durata dell’assenza e la giovane età della ragazza. Intanto, la minicar è rimasta parcheggiata nello stesso punto per tutta la giornata, segno che la quindicenne potrebbe avere tenuto con sé le chiavi.

La svolta è arrivata oltre dodici ore dopo, quando la ragazza si è presentata spontaneamente, proprio insieme al ragazzo con cui era stata vista. “Si preoccupava per lei, non l’ha voluta lasciare da sola durante il suo allontanamento”, ha raccontato Marco Monti, inviato di Chi l’ha visto?, presente sul posto al momento del ritorno. “Sono arrivato lì e li ho visti. Stavano tornando a prendere la macchina, stavano tornando a casa”, ha aggiunto. Il giornalista ha anche riferito che la ragazza “è tranquilla, sorride”, rassicurando i telespettatori e i familiari collegati.

Ritrovata durante la trasmissione la ragazza scomparsa oggi a Roma. Dopo il commosso appello del padre, in diretta con Federica Sciarelli, l’inviato di “Chi l’ha visto? l’ha rintracciata nei pressi della sua minicar. Grazie a tutti.#chilhavisto pic.twitter.com/jhFvJE2V4w — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 16, 2025

La madre, in contatto telefonico con la trasmissione, ha ricevuto la notizia con un evidente sollievo, iniziando a fare domande sulla figlia con voce tremante ma piena di gioia. Il fratello della ragazza era presente sul posto, mentre il padre stava raggiungendo la famiglia. Ora che la ragazza è tornata a casa e si trova in buone condizioni, le autorità e i genitori cercheranno di chiarire i motivi del suo gesto. Intanto, resta forte l’importanza della mobilitazione collettiva e della tempestività nei soccorsi, che in questo caso hanno contribuito a riportare la serenità dopo ore di angoscia.