Inizia a prendere forma il cast dell’Isola dei Famosi 2024, che partirà su Canale 5 subito dopo la fine del Grande Fratello. Alla conduzione Vladimir Luxuria, che ha dismesso il ruolo di opinionista per vestire quello occupato da Ilary Blasi nelle ultime edizioni, mentre alla postazione degli opinionisti ci sarà Sonia Bruganelli, ex opinionista delle due ultime edizioni del Grande Fratello di Alfonso Signorini.

TvBlog ha fatto i nomi dei prossimi naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Si parla ancora di indiscrezioni, ma i nomi sono quelli del ballerino Samuel Peron di Ballando con le Stelle, dello storico inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, il modello ucraino Artur Dainese, tentatore dell’edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura e ancora altri nomi.

“I due cantanti di Amici concorrenti”. Isola dei Famosi 2024, chi sbarca in Honduras





Isola dei Famosi 2024, svelato il nome dell’opinionista

Sempre Tv Blog ha fatto i nomi dell’attore palermitano Francesco Benigno, che abbiamo visto in film come Tutte le donne della mia vita e in fiction come Don Matteo, della showgirl Matilde Brandi e l’ex attrice a luci rosse Selen, all’anagrafe Luce Caponegro, già concorrente de La fattoria nel 2004. Ovviamente c’è molta curiosità per l’altro personaggio che vestirà i panni dell’opinionista.

Come detto, quest’anno ci sarà Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis che ha già vestito i panni di opinionista durante le ultime due edizioni del Grande Fratello Vip e in queste ore è saltato fuori il nome di chi potrebbe affiancarla in studio. Una vera sorpresa, perché si tratta di un giornalista di un giornalista del TG5. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela in un flash di Dagospia.

“Candela Flash! Chiamatelo ‘Metodo Buonamici’, dopo Cesara opinionista al Grande Fratello, a Mediaset avrebbero deciso di pescare nuovamente del TG5. Per il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 2024 è in pole position Dario Maltese. Affiancherà Sonia Bruganelli”, si legge su Dagospia.

Dario Maltese, nato a Erice il 13 febbraio 1977, è un giornalista e conduttore televisivo è stato un inviato per Mediaset, TG Com e nel 2006 è entra a far parte della redazione politica del TG5 e successivamente in quella degli esteri. Da qualche anno è uno dei conduttori dell’edizione delle 20 del TG5 e di alcuni speciali, principalmente approfondimenti di politica estera.