Tempo di scelte in casa Rai. E una di queste ha riguardato Tiberio Timperi, infatti è stata presa una decisione sul suo futuro. La notizia è circolata dai corridoi della tv di Stato e sembra essere ormai confermata quasi in maniera ufficiale. Alla luce di quanto successo quest’anno, i vertici non potevano che contattarlo e informarlo immediatamente su ciò che gli succederà.

Ma alla Rai non si sono occupati unicamente di Tiberio Timperi. Una decisione sul futuro in tv è stata presa anche su Beppe Convertini e qui vi possiamo subito anticipare che Unomattina in famiglia è stato riconfermato senza tentennamenti. Lui e Ingrid Muccitelli hanno incassato ascolti televisivi positivi, dunque resteranno alla guida del programma.

La Rai informa Tiberio Timperi: la sua decisione sul futuro del conduttore

Come sapete, alla Rai Tiberio Timperi lavora in veste di conduttore de I fatti vostri. Ha sostituito infatti Salvo Sottile e ha condotto la trasmissione insieme alla collega Anna Falchi. Su Rai2 ha dato il meglio di sé per imporsi e conquistare il gradimento del pubblico. I dati tv sono stati inequivocabili e quindi la tv pubblica non ha potuto fare altro che prenderne atto.

I fatti vostri sono stati in grado di riuscire a superare il 10% di share, un obiettivo forse quasi insperato. Quindi, la Rai non poteva fare altro che applaudire Tiberio Timperi e Anna Falchi per il lavoro svolto e, stando a TvBlog, confermarli al timone del programma di Rai2 anche per la prossima stagione tv. Una gioia immensa per i due conduttori, che lavoreranno ancora fianco a fianco.

Negli ultimi anni Timperi, prima di approdare a I fatti vostri, aveva condotto Unomattina Estate, Telethon e La vita in diretta. Il 27 dicembre scorso ha ottenuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.