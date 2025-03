In queste ore è diventato virale un video in cui Helena avvisa Javier riguardo a un sospetto che l’ha preoccupata profondamente. Durante un momento in cui i due si trovavano nella cucina del Grande Fratello, Helena ha fatto notare a Javier che Mariavittoria aveva nuovamente trascorso un tempo sospetto in bagno, alimentando il timore che potesse trattarsi di un nuovo episodio legato alla bulimia.

La preoccupazione di Helena non è infondata o meglio, non sarebbe infondata, perché nel corso di questi mesi, sui social, in molti hanno ipotizzato che Mariavittoria abbia avuto alcune difficoltà legate a questo disturbo alimentare. Forse anche Helena si è accorta che qualcosa non va e ormai ogni piccolo segno di un possibile ritorno dei comportamenti bulimici non passa inosservato.

Grande Fratello, Helena preoccupata per Mariavittoria

Nel filmato pubblicato su X, si nota lo sguardo di Helena rivolto verso Javier e le parole che fanno capire come Mariavittoria sia andata nuovamente in bagno, facendo trasparire molta preoccupazione per la concorrente del Grande Fratello, il tutto accompagnata da un gesto e un’espressione di preoccupazione rivolta al fidanzato.

Helena ha fatto un chiaro cenno a Javier, invitandolo a prestare attenzione a Mavi, in particolare quando si trova in cucina. Un gesto di allerta che è servito alla modella a dire al fidanzato di essere particolarmente attento ai comportamenti alimentari di Mariavittoria.

Nel mesi scorsi, Mariavittoria Minghetti ha attirato l’attenzione del pubblico a causa di alcuni momenti che hanno sollevato preoccupazioni tra i telespettatori. Alcuni commenti sui social e osservazioni di altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno fatto emergere dei sospetti riguardo a un possibile disturbo alimentare, come la bulimia.

helena segue mavi in bagno perché nota che va spesso senza un apparente motivo



la sensibilità e l’astuzia di questa donna mi commuovono #helevier #tommavi #heleners #grandefratello pic.twitter.com/DBcplvGoNz — Carlotta Pizzuti (@PizzutiCarlotta) March 5, 2025

“Helena segue Mavi in bagno perché nota che va spesso senza un apparente motivo, la sensibilità e l’astuzia di questa donna mi commuovono”, si legge sul post. “Poi dicono che compete con le donne. Loro non se la meritano una persona così”, “Ma come si fa ad andare contro una donna del genere?On my knees for this queen”, “La differenza di chi ti aiuta in silenzio e chi lo fa platealmente e poi ti accoltella alle spalle. Signore si nasce”, si legge tra i commenti.