Clamoroso al Grande Fratello: nel corso dell’ultima puntata, quella andata in onda lunedì 20 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno in casa – o meglio in tugurio per ora – di alcuni concorrenti eliminati. Sei su dieci per l’esattezza, precedentemente eliminati e ora in attesa del televoto per capire chi saranno i quattro che torneranno definitivamente in casa e quindi in gioco. Tra loro, nemmeno a dirlo, c’è anche Helena Prestes.

Del resto in questi giorni il pubblico del reality ha mostrato un forte sostegno per il ripescaggio della modella brasiliana. Dopo la sua eliminazione, avvenuta la scorsa settimana, i fan si sono mobilitati sui social media, ritenendo la sua uscita di scena ingiusta e chiedendo a gran voce il suo ritorno nel programma. Accontentati.

Leggi anche: “Non so se è vivo o morto”. Grande Fratello, dolore enorme per Pamela: il dramma in famiglia





GF, torna Helena: la reazione dei concorrenti

Ma se il pubblico fa i salti di gioia, dopo la puntata che ha decretato il ritorno in tugurio dei sei gieffini tra cui Helena Prestes, la casa non è proprio dello stesso sentimento. E infatti nella notte è stato un susseguirsi di proteste e frecciatine contro la produzione.

Ad un certo punto, per esempio, il Grande Fratello ha richiamato i concorrenti dicendo “non si fuma in casa“. E Mariavittoria, riferendosi al noto episodio di Helena: “Ma posso tirare un bollitore, invece?”. Risate generali. Non solo, Mavi ha più volte fatto riferimento al fatto di non essere d’accordo con il ripescaggio e non è la sola.

Javi e MV non sono d’accordo con il riprscaggio, censurati, Stefy e Shaila, idem, in giardino c’è Tommi e viene censurato, Giglio propone anarchia e parte censura…il precedente che sta creando il #grandefratello per favorire palesemente Helena è imbarazzante!#tommavi #shailenzo pic.twitter.com/xxtro3DRkF — Ele (@EleFerrari2) January 21, 2025

Malumori anche da parte di Stefania, Shaila e Tommaso e Giglio, che ha addirittura proposto di scatenare l’anarchia per protesta. La regia ha censurato la scena, spostando le inquadrature e chiudendo l’audio, ma al pubblico più attento non sfugge nulla. Censura anche per Javier, che ha detto di non essere d’accordo con il ritorno di Helena in casa: ha rivelato ad Alfonso che la modella potrebbe tornare “montata” facendo genericamente riferimento ai suoi follower e anche qui l’inquadratura è stata prontamente cambiata.