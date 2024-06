Amore vero tra l’ex allievo di Amici e il ballerino professionista. Qualche giorno fa è esploso il gossip sui due protagonisti del talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Entrambi, ha fatto sapere Amedeo Venza, fanno parte del programma, uno come allievo, l’altro come ballerino professionista.

Ebbene stiamo parlando di Dustin Taylor, allievo dell’ultima edizione di Amici e di Angelo Recchia, ballerino professionista del programma. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip dalla sua pagina Instagram, i due ballerini avrebbero iniziato a frequentarsi già durante il Serale di Amici23. E oggi ci sono importanti novità su questa indiscrezione…

Il dettaglio sulla storia tra Dustin e Angelo

Dustin Taylor, allievo di Alessandra Celentano, è stato uno dei finalisti protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Il giovane ha mostrato a tutti le sue doti cristalline e il suo talento eccezionale che gli hanno permesso di conquistare pubblico e giudici grazie a performance da stropicciarsi gli occhi. Proprio nelle ultime ore Angelo Recchia ha condiviso un particolare.

Sul profilo del ballerino è apparsa tra le altre una foto delle mani intrecciate dei due. Amedeo Venza ha commentato l’immagine: “Dustin trova l’amore. Da qualche settimana è vicino al professionista Angelo Recchia, anzi si dice che i due avrebbero intrapreso una conoscenza particolare già durante la fase serale. In uno scatto si vede che è mano nella mano con Dustin, auguri a questa nuova coppia”.

Intanto i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sul gossip che li riguarda. I fan sono in attesa di novità, ma certo non sarebbe la prima volta che nascono amori (o grandi amicizie) all’interno del talent show di Maria. Dustin e Angelo appaiono felici e sorridenti nelle foto, la loro storia, appena nata, fa già parlare.

