Notizia inattesa e incredibile su Milo Infante. La Rai ha infatti preso una decisione importante per il futuro del conduttore televisivo, che si sta facendo apprezzare moltissimo grazie al suo operato e soprattutto ad una professionalità che non ha quasi eguali.

E ora il pubblico che segue costantemente il programma di Milo Infante, Ore 14, ha saputo qualcosa di veramente significativo. A dare la notizia in anteprima è stato il sito Davidemaggio, che ha pure citato alcune fonti vicine alla Rai che avrebbero confermato questa indiscrezione.

Milo Infante, la decisione della Rai sul programma Ore 14

La trasmissione Ore 14 va in onda su Rai 2 ovviamente il pomeriggio come si evince dal suo titolo. Ha ottenuto ascolti televisivi sempre più importanti, dunque la Rai avrebbe adesso optato per una promozione di Milo Infante. Tra pochi mesi potrà essere protagonista in una fascia oraria davvero allettante.

Davidemaggio ha rivelato in esclusiva che Milo Infante dovrebbe traslocare in prima serata a giugno conducendo quattro puntate del programma. Sarebbe un test di prova in vista della prossima stagione tv, quando il conduttore potrebbe definitivamente lavorare in prima serata dato che spesso e volentieri ha conquistato oltre il 10% di share.

Ovviamente nel caso in cui Infante dovesse approdare ufficialmente nella prima serata Rai, il programma dovrebbe cambiare nome. Ma su questa ipotesi non è stato definito nulla. Non resta che aspettare altri dettagli.