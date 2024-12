Il Grande Fratello non va in vacanza e tiene compagnia agli italiani anche durante le festività natalizie. Alfonso Signorini è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 per salutare insieme al pubblico l’anno che sta per concludersi, lunedì 30 dicembre. Il programma continua a intrattenere i telespettatori con dinamiche sempre più avvincenti, pronte a regalare nuove sorprese.

Tra gli argomenti caldi che verranno trattati nella puntata del 30 dicembre ci sono, innanzitutto, il riavvicinamento di Shaila e Lorenzo, che nelle ultime settimane sembravano essersi allontanati, ma che ora sembrano aver trovato di nuovo un equilibrio. Un altro punto focale sarà il rapporto tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma, che recentemente si sono baciati. Non mancherà, poi, il momento dedicato a Javier e Chiara: il loro flirt è giunto al termine e, ovviamente, Signorini non perderà l’occasione di approfondire questa situazione.

Grande Fratello, i sondaggi del televoto del 20 dicembre

Negli ultimi tempi, Il Grande Fratello ha visto un notevole aumento degli ascolti, grazie ai nuovi ingressi nella casa e al continuo sviluppo delle dinamiche tra i concorrenti. Le nuove entrate hanno dato una scossa al programma, creando nuove alleanze, sfide e discussioni, che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Si parlerà anche degli altri protagonisti della casa, tra cui i concorrenti impegnati nel televoto.

Infatti, nella puntata del 30 dicembre, i telespettatori saranno chiamati a scegliere chi salvare tra i vari concorrenti ancora in gioco. A contendersi la permanenza nella casa ci sono Zeudi Di Palma, che si è avvicinata molto ad Helena Prestes e ha baciato Alfonso, Bernardo Cherubini, che non ha nascosto il suo interesse per Amanda, Emanuele Fiori e la coppia di madre e figlia Le Monsé, che gareggiano insieme.

La puntata natalizia di lunedì 23 dicembre ha visto un’atmosfera festosa, con nessun concorrente eliminato, in segno di celebrazione per il Natale. Durante la serata, Helena e Javier sono risultati i preferiti dal pubblico e hanno avuto il compito di mandare direttamente al televoto Emanuele Fiori, senza passare per le tradizionali nomination. La restante parte del gruppo, invece, ha deciso di risparmiare Mariavittoria, conferendole l’immunità.

I risultati del televoto sono seguiti con grande attenzione dal pubblico del reality show di Alfonso Signorini. Secondo le proiezioni di ForumFree, i concorrenti sono tutti molto vicini in termini di preferenze. La favorita del pubblico al momento sembra essere Zeudi Di Palma, che ottiene il 32% dei voti. A seguire, c’è Bernardo Cherubini con il 28%, Emanuele Fiori con il 22% e, infine, Le Monsé, che chiudono la classifica con il 18%.