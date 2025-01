Ha del clamoroso la notizia dell’ultim’ora sul Grande Fratello. Stando a quanto rivelato sul web, non ci sarà una bensì una doppia eliminazione dal reality show di Canale 5. Un vero e proprio colpo di scena, che lascerebbe senza parole tutti i concorrenti e anche i telespettatori pronti ad assistere a questo nuovo appuntamento. Che si preannuncia molto intenso.

Nella casa del Grande Fratello non lo sanno ancora, ma la doppia eliminazione potrebbe essere annunciata proprio ad inizio puntata da Alfonso Signorini. Spiegata anche la modalità nella quale maturerebbe il nuovo addio di uno dei protagonisti del programma Mediaset.

Grande Fratello, la voce bomba: “Doppia eliminazione in arrivo”

Se il primo o la prima concorrente da mandare via sarà decretata dal televoto, scegliendo tra i gieffini finiti in nomination la scorsa volta, la doppia eliminazione avverrebbe su decisione della produzione, pronta a dare vita ad un altro televoto improvviso e inaspettato.

Questo quanto apparso su X nel tardo pomeriggio del 20 gennaio: “Colpo di scena, eliminazione a sorpresa! Il Grande Fratello ha un twist inaspettato per questa puntata: un’eliminazione extra attraverso la catena di salvataggio! I concorrenti, ignari della decisione, dovranno affrontare una prova decisiva. Gli ultimi due non salvati dai coinquilini si sfideranno in un televoto flash e uno di loro lascerà immediatamente la casa. Riusciranno a gestire la pressione?”.

Grande fratello preparaos porque va a arder troya como estoy de verdad https://t.co/ANSv2KIFVr — Nuria🐑 (Chica lokademas) (@nuria75009147) January 20, 2025

ABBIAMO CAPITO CHE IL COLPO DI SCENA È LA DOPPIA ELIMINAZIONE



ORA POSSIAMO UFFICIALMENTE

COMUNICARE CHE STASERA NON SI GUARDA IL GRANDE FRATELLO



METTETE RAI 1

E guardate la puntata su Twitch#GIUSTIZIAXHELENA #RIPESCAGGIOHELENA #zelena https://t.co/WcmKOnGaJ5 — 🟨🟧🟥Ciski 🟥🟧🟨 (@ciski69) January 20, 2025

Pure un altro utente ha confermato in modo polemico le indiscrezioni: “Abbiamo capito che il colpo di scena è la doppia eliminazione. Ora possiamo ufficialmente comunicare che stasera non vedremo il Grande Fratello”.