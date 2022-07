“Devo dirvi una cosa”. Mercedesz Henger, è successo dopo l’Isola: “Sto morendo dentro

Dopo l’Isola dei Famosi Mercedesz Henger confessa: “Sto malissimo”. L’ex naufraga è reduce dal reality che il 27 giugno scorso ha incoronato Nicolas Vaporidis. Tra le assolute protagoniste c’è stata proprio lei che ha rivelato nei giorni scorsi di essere molto soddisfatta di tutta la sua esperienza. Nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv sul vincitore ha rivelato: “Sono felice che abbia vinto lui questa edizione. Avrei voluto vedere sul podio anche Edoardo. Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto”.

Poi Mercedesz Henger ha aggiunto: “I reality ti danno l’opportunità di farti conoscere per quello che sei e questo è stato il mio obiettivo. Un bilancio di questa esperienza? Sono molto contenta e se devo fare un bilancio direi che è andata molto meglio di come me l’aspettassi. Pensavo infatti che entrando in corsa il mio percorso avrebbe avuto vita breve e invece sono riuscita ad arrivare in finale”. Ora però arriva la confessione: non tutto sta andando come sperato per la figlia di Eva Henger.





Mercedesz Henger, la confessione sul suo stato di salute

Mercedesz Henger, che ora si trova in un resort a Sanremo, ha affidato alle stories di Instagram alcune confessioni sul suo stato di salute: “Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola sia a voi che alla maggior parte dei miei amici che incontro e cioè che sto male”.

“Io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente – prosegue Mercedesz – In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata in piscina con mia sorella (infatti mi prende in giro) sono stata male”.

I problemi per Mercedesz Henger continuano: “Vorrei prendere Elena (Morali, con la quale è in vacanza, ndr) e portarla giù nella spa di questo albergo che è bellissima, ma non posso perché so che starò male e le rovinerò la spa anche a lei”. In ogni caso l’ex naufraga non ha intenzione di abbattersi: “Ovviamente questa cosa – aggiunge – non mi impedirà né di mangiare né di godermi la mia vita, i miei amici qui fuori. Forse mi impedirà di scendere nella spa in questo momento, ma solo per recuperare, per andare in un posto che poi vedrete…”. Insomma, non sarà la nausea o il malessere fisico a fermare la sua inesauribile energia.

