Tv in lutto. Morta Donatella Raffai, storica conduttrice di Chi l’ha visto? L’addio del programma

Lutto in Rai e in particolare nella famiglia di Chi l’ha visto?, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli con la regia di Anna Grossi.

In onda dal 30 aprile 1989, dopo il TG3, Geo, Un giorno in pretura, Fuori orario. Cose (mai) viste e Blob, Chi l’ha visto? è il sesto programma più longevo trasmesso su Rai 3 dallo studio 2 del Centro di produzione Rai di via Teulada a Roma. La notizia della scomparsa della storica conduttrice della trasmissione è stato dato dal marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni.

“Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”, ha detto il marito. Donatella Raffai, storica conduttrice della trasmissione di maggior successo di Rai3, “Chi l’ha visto?” e dell’antesignano “Telefono Giallo” (con Corrado Augias), sempre sulla terza rete pubblica è morta dopo una lunga malattia a 78 anni.





Lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000, proprio a causa delle sue condizioni salute, Donatella Raffai era nata a Fabriano, in provincia di Ancona, ma ha vissuto gran parte della sua vita a Roma, ma insieme al marito trascorreva alcuni mesi in Costa Azzurra, dove aveva una casa. Donatella Raffai lascia i due figli nati dal primo matrimonio, il marito e i nipoti.

“Donatella è decisa a non rilasciare più interviste, per nessun motivo e in nessuna forma. Tiene alla sua privacy e desidera evitare qualunque genere di pubblicità”, aveva spiegato il marito di Donatella Raffai in una intervista rilasciata a Io Donna. I funerali, ha spiegato il marito, si svolgeranno venerdì 11 febbraio a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) e la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione.