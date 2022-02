Sono una delle più belle sorprese musicali degli ultimi anni. Già dal nome traspare molto della loro creatività dissacrante e originale. Stiamo parlando de La Rappresentante di Lista, duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Li abbiamo visti per tre volte al Festival di Sanremo, nella serata cover nel 2020, con “Amare” l’anno scorso e stavolta con “Ciao Ciao”. Un titolo e un testo, quello portato in gara a Sanremo 2022 che forse non sono arrivati subito al pubblico.

A spiegare di cosa parla la canzone è stato lo stesso Dario su Fanpage: “Una sera, prima del terzo giorno, parlando con Veronica sui testi, […] ci siamo detti: perché non parlare della fine del mondo? Stavamo parallelamente preparando uno spettacolo al teatro Gerolamo e avevamo chiesto agli attivisti di Trade for Future di partecipare, insomma mettendo insieme tutti questi pezzettini del puzzle abbiamo detto: parleremo della fine del mondo”.

Chi l’avrebbe detto? Intanto loro cantano e si divertono. Sono arrivati settimi in classifica a Sanremo 2022, ma intanto fioccano anche le partecipazioni altrove. Ad esempio domenica, il giorno dopo la finalissima del Festival, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono stati ospiti, come tanti altri protagonisti del festival, di Mara Venier a Domenica In Speciale Sanremo. Solo che stavolta La Rappresentate di Lista era un trio e non una coppia…





Con Veronica e Dario a Domenica In c’era infatti anche Marcella la Pecorella. Un simpatico peluche col quale Dario ha voluto creare una gag mentre a cantare è stata solamente la collega. Dopo aver regalato il loro libro a Mara, La Rappresentante di Lista e Gianni Morandi hanno svelato un curioso retroscena: “Abbiamo cantato a cappella nel camerino”. Poi l’attenzione si è spostata sulla protagonista della puntata, la pecorella Marcella.

“Oggi non avevo voglia di fare nulla” ha detto Dario Mangiaracina una volta che Veronica ha finito di cantare “Ciao Ciao”. “Volevo soltanto stare qui con Marcella la pecorella…”. Ma cosa è questa pecorella? Beh, non si tratta di un vero peluche, ma di una borsa Moschino. Che costa un botto. Per chi vuole la borsa si trova in vendita sul sito Luisaviaroma alla ‘modica’ cifra di 695 euro. Da non credere eh?