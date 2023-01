Una vera e propria sorpresa è stata annunciata da Mara Venier e riguarda Domenica In. Già nella puntata del 22 gennaio potremmo assistere a questa incredibile novità, che ha colto tutti alla sprovvista. Non ha usato molte parole la popolare conduttrice televisiva, che ha deciso di far parlare le immagini. Non possiamo negare che sul web c’è stato non solo un grandissimo boato di gioia, ma anche tantissima commozione per un momento che tantissimi telespettatori attendevano ormai da mesi.

Mara Venier a Domenica In renderà felici moltissime persone, che potranno assistere ad una reunion straordinaria. Intanto, Zia Mara nei giorni scorsi ha avuto una lite a La vita in diretta con la contessa Marisela Federici per Gina Lollobrigida: “Le cose che dici tu fanno ridere solo te, vedo che stai ridendo ma noi l’abbiamo vissuta per tanti anni e abbiamo vissuto anche il suo dolore. Nell’ultima intervista che ha rilasciato a Domenica In, mi ha detto solo di voler morire in pace”. L’ospite l’ha subito provocata: “Sì, ma non piangere”. E Mara: “Non piango, ma il tuo cinismo mi fa orrore”.

Mara Venier, grande ritorno a Domenica In

Con un annuncio su Instagram, Mara Venier ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Domenica In. Dopo che si sono vissuti momenti di incomprensioni in passato, che avevano provocato l’allontanamento di lui, adesso la regina della Rai ha deciso di fare pace ufficialmente con questo importante volto della televisione. E insieme hanno dato vita ad uno spettacolare video in cui si abbracciano e ballano. Poi si sono girati verso la telecamera e hanno detto: “CuCù”, stessa parola usata da Mara nella didascalia.

Mara Venier ha incontrato nuovamente Pierpaolo Pretelli, che aveva collaborato con lei in passato, e molto probabilmente sarà in studio nella puntata del 22 gennaio su Rai1. Queste le reazioni del popolo della rete: “Finalmente insieme”, “Il sorriso di Pier è meraviglioso, la felicità nei suoi occhi”, “Pier è un ragazzo intelligente”. E ancora: “Vedere Pierpaolo è sempre bello, ovunque sia. In ogni luogo, in ogni trasmissione, in ogni rete televisiva o digitale. Pier sta bene su tutto, sempre”.

Non ci sono mai state conferme ufficiali su questa lite tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli, ma ciò che è sicuro è che per lungo tempo non hanno più lavorato insieme. Ora questo ritorno, che sta facendo emozionare una miriade di persone.