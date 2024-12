Arriva l’annuncio più atteso dalla famosa coppia di Uomini e Donne. Era da un po’ che non si sentivano, ma l’ex dama e il cavaliere hanno fatto parecchio parlare di loro negli ultimi mesi. Stiamo parlando di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Entrambi hanno avuto diverse storie all’interno del programma. Lei, dopo la storia con Giuseppe D’Aguanno dal quale ha avuto un figlio, ha frequentato per diverso tempo Riccardo Guarnieri.

Anche Alessandro ha avuto diverse storie, fra tutte quella più importante è stata la relazione con Ida Platano. Dopo diversi tira e molla, però, il rapporto è terminato. Qualche tempo dopo l’imprenditore campano ha conosciuto Roberta ed è scoccata la scintilla. I due stanno insieme dall’anno scorso e a quanto pare le cose vanno a gonfie vele. Tanto che si parla di…

Roberta e Alessandro, un figlio in arrivo?

In diverse occasioni Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno parlato di figli. L’ex cavaliere di UeD è arrivato anche a compiere un gesto eclatante sul red carpet di Venezia dove ha sfilato mostrando delle scarpine da neonato. Anche Roberta ha fatto sapere di aver ricevuto un desiderio da parte del compagno, insomma entrambi sembrano davvero pronti ad allargare la famiglia.

Recentemente, poi, sono arrivate le dichiarazioni rilasciate in un’intervista a NuovoTV da parte di Alessandro: “Se a fine anno avessi una sorpresa da parte di Roberta sarei l’uomo più felice del mondo e per me sarebbe il più bel regalo di Natale”. L’ex cavaliere ha poi aggiunto: “Ci stiamo provando, ci sono lavori in corso… Vediamo quello che succede. I figli sono i doni più grandi che la vita ci possa dare”.

Nessun matrimonio in vista, invece: “Sinceramente non ne parliamo perchè stiamo bene così – le parole di Roberta – Il sogno che ci sta a cuore è diventare genitori”. E sulla convivenza: “Per il momento io continuo a vivere a Cassino e Alessandro a Salerno, dove ci impegnano i nostri lavori. La nostra è una convivenza part-time. Abitiamo in due case diverse ma appena possiamo, saltiamo in auto per vederci”.

