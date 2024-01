L’addio di Sandra Milo ha praticamente dominato la puntata di Storie Italiane di martedì 30 gennaio 2024. Ricordiamo che l’attrice e musa di Federico Fellini si è spenta a 90 anni nella sua abitazione, come svelato dai figli nell’annuncio che ha rattristato l’Italia intera. I funerali saranno celebrati mercoledì 31gennaio a Roma, nella chiesa degli Artisti, mentre la camera ardente resterà aperta fino alle 19.30 di martedì nella Sala della Protomoteca al Campidoglio.

Da quando è uscita la triste notizia, i programmi tv hanno ovviamente stravolto le proprie scalette e come anticipavamo anche Eleonora Daniele ha celebrato Sandra Milo per quasi tutta l’ultima puntata. Si è collegata in diretta per l’arrivo del feretro e raccogliere le prime testimonianze ma soprattutto ha ospitato nel suo studio molti volti noti che hanno voluto ricordare l’attrice.

Sandra Milo, l’ospite di Storie Italiane lascia lo studio per la commozione

Per esempio loro Beppe Convertini, che ha rivelato di essersi trovato benissimo a lavorare al suo fianco: “Ci siamo incontrati e voluti bene tantissimo. Vedevo in lei mia madre. Lei era felice e apprezzava ogni singolo istante”. Ma proprio mentre il conduttore parlava, la regia ha inquadrato una sedia vuota al suo fianco.

Lì era seduta Carmen Russo che, dopo aver ricordato tra le lacrime l’amicizia che la legava alla diva scomparsa, ha improvvisamente abbandonato lo studio di Storie Italiana facendo preoccupare Eleonora Daniele. La padrona di casa ha infatti subito bloccato il ricordo di Convertini per chiedere notizie agli autori.

“Mi dite come sta Carmen perché mi sto iniziando a preoccupare? Scusate eh…”. La risposta è arrivata da un’altra ospite, Corinne Clery, che ha subito rassicurato conduttrice e pubblico spiegando come la moglie di Enzo Paolo Turchi non avrebbe retto all’emozione per la perdita dell’attrice preferendo uscire un attimo dallo studio per riprendersi: “Si è molto emozionata”. Dopo qualche minuto Carmen Russo è tornata al suo posto e continuato a omaggiare Sandra Milo.