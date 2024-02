Un anno d’oro per Antonella Clerici conduttrice con l’appuntamento giornaliero “È sempre mezzogiorno” su Rai Uno e “The Voice Kids” e “The Voice Senior” su Rai Due. La conduttrice è una certezza dei palinsesti Rai e nel numero in edicola domani di Chi ha parlato della sua carriera e ha svelato le sue intenzioni su una possibile conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo.

In questi giorni Fiorello a “Viva Rai2” aveva lanciato l’idea di un tandem Clerici-Cattelan con in aggiunta Alessia Marcuzzi, ma al settimanale diretto dal Alfonso Signorini, la conduttrice Rai ha spiegato che non accetterebbe la proposta di condurre nuovamente il Festival di Sanremo 2025. “La verità è che ho risposto a una boutade di Fiorello fatta alle sette del mattino. – ha spiegato la Clerici – L’unica battuta che mi sia venuta è stata: ‘Con te lo farei’. Ma, assolutamente, non ci penso”.

Il Volo si scioglie? Antonella Clerici, che li ha scoperti, rompe il silenzio: “Cosa devo dire di loro”





Antonella Clerici contro Io Canto Senior di Gerry Scotti

“Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di ‘no’, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto”, ha detto Antonella Clerici. Durante l’intervista Antonella Clerici ha risposto anche alla domanda su Io Canto Senior, in programma che Mediaset avrebbe in mente e che ricalcherebbe il suo The Voice Senior.

In passato Antonella Clerici aveva parlato anche di Io Canto Generation, con in gara 24 bambini, come il suo The Voice Kids: “Sono contenta di fare da apripista. – aveva detto ancora Antonella Clerici, che si è vista ‘copiare’ il suo format dalla concorrenza – Sono contenta che la concorrenza mi attenziona e mi contro-programma. Da una parte non vi nascondo che mi fa incavolare, dall’altra parte vuol dire che ci temono e facciamo un buon lavoro. Vincere contro il nulla è facile. Io non mi tiro mai indietro alle sfide, io sono un’aziendalista”.

Parlando di The Voice Senior, Antonella Clerici ha commentato: “Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. – ha detto la Clerici – Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io Canto. Poi, dopo che ho fatto The Voice Kids, loro hanno ripreso con Io Canto dopo anni. Se fanno i Senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”.