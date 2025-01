È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello. Stasera ci sarà tantissima carne sul fuoco. Il piatto forte sono sicuramente le nomination. Sapremo infatti, nel corso della diretta, il nome dell’inquilino che dovrà abbandonare per sempre la casa. Stavolta non ci sono sorprese: si vota solo per l’eliminazione e non per il preferito. In trepidante attesa ci sono ben nove concorrenti. Una nomination record nella storia del reality show di Canale 5.

A differenza delle volte precedenti, Alfonso Signorini non li ha chiamati nemmeno con le spalle al led: i concorrenti si sono semplicemente dovuti alzare in piedi e rimanere sul proprio posto, perché non c’era abbastanza spazio per contenerli tutti. Dai sondaggi si annuncia un risultato clamoroso e del tutto a sorpresa. È un banco di prova importante, quindi. Ricapitoliamo brevemente chi sono i concorrenti che rischiano di uscire: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.

Alfonso Signorini, come ormai di consueto, darà lo stop al televoto a inizio puntata. Dopodiché il pubblico conoscerà l’eliminato. In base ai sondaggi, pare ci sia un favorito netto da parte del pubblico: Javier Martinez, con il 31% delle preferenze. La sorpresa, semmai, si trova in fondo alla classifica. Il nome caldo per l’eliminazione di questa sera è Eva Grimaldi. L’attrice, infatti, è ultima nelle preferenze espresse finora dal pubblico, con una percentuale davvero bassa: solo il 3%. Nessuno si aspettava questa debacle, anche perché, a differenza di tanti altri nominati, si parla di un personaggio famoso che comunque dentro la casa si sta facendo notare.

Eva, ultimamente, si sta ricollocando all’interno del gioco. Da una posizione neutrale, si sta avvicinando sempre di più alla fazione interna alla casa capeggiata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Non ha risparmiato nemmeno frecciate alle spalle di Luca Calvani e Amanda Lecciso. Nell’ultima diretta c’è stato anche uno scontro con la sua amica Stefania Orlando. Al momento della catena di salvataggio, infatti, Eva ha scelto di portare con sé Alfonso D’Apice invece che Stefania. Quest’ultima, invece, si piazza in seconda posizione, subito alle spalle di Javier, con il 23%.

Partendo dal fondo della classifica, Eva Grimaldi è al 3%, seguita da Maxime Mbanda ed Emanuele Fiori, entrambi al 4%. Bernardo Cherubini ha ottenuto il 5%, Alfonso D’Apice l’8%, Zeudi Di Palma il 9%, e Pamela Petrarolo il 13%. In cima, Stefania Orlando si è fermata al 23%, mentre Javier Martinez guida con il 31%. Il pubblico ha tempo per votare ancora fino a stasera. Solo dopo l’inizio della diretta si saprà se il risultato sarà ancora contrario a Eva o se invece ci saranno sorprese.