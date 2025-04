Lorenzo Spolverato a cuore aperto con il pubblico: “Dovete capirmi…”. Per la prima volta dopo la fine del Grande Fratello, il fotomodello milanese parla apertamente della fine della sua storia con Shaila Gatta. L’ex concorrente ha pubblicato un post su Instagram in cui racconta il difficile impatto con la realtà esterna e annunci adi aver preso una decisione.

Sebbene non la nomini direttamente, è evidente che le sue parole si riferiscano alla ballerina. Shaila, che gli ha annunciato la separazione in diretta televisiva, proprio nel giorno della finale del programma, non sembra aver avuto ancora ripensamenti. A distanza di qualche giorno, Lorenzo ha informato i suoi follower su quello che ha intenzione di fare adesso Una notizia che ha reso i fan della coppia più discussa dell’ultima edizione del GF ancora più tristi.

Leggi anche: “Questo non doveva farlo”. Il passo falso di Zeudi dopo il Grande Fratello, c’è chi se n’è accorto e ha reso tutto pubblico





“Mi dispiace…”. L’annuncio a sorpresa di Lorenzo dopo il Grande Fratello: fan spiazzati e tristi

Lorenzo ha rivelato la volontà di prendersi una pausa. “Sono giorni difficili – ha spiegato ai suoi follower – ma vi ringrazio per il sostegno. Non potete capire quanto io vi sia grato. Ho bisogno di stare con la mia famiglia e i miei amici. Mi fate sentire meno solo, vi voglio bene”.

All’uscita dalla Casa, Spolverato aveva ricevuto grande affetto da parte dei fan: in molti lo hanno atteso fino a tarda notte davanti all’albergo. Il giorno successivo aveva fatto ritorno a Milano, dove ha incontrato alcuni ex gieffini, tra cui Stefano Tediosi, Federica Petagna e Michal Castorino. In queste occasioni, tuttavia, ha evitato accuratamente ogni riferimento a Shaila.

Nonostante il silenzio, l’ex concorrente ha continuato a indossare il braccialetto che lei gli aveva regalato durante il reality. Un segno che, forse, sperava ancora in un chiarimento. Ha anche mostrato il cappellino utilizzato durante la loro luna di miele in Spagna, simboli di una storia che sembrava ancora viva nei suoi ricordi.

Ma ora, passata l’euforia della finale, Lorenzo si prende una pausa. Un messaggio che riflette una presa di coscienza. Nei giorni scorsi, Spolverato aveva raccontato di essere rimasto spiazzato dalla decisione di Shaila: “Pensavo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Non ero fuori da 200 giorni, non vedevo la realtà. In una settimana è cambiato tutto. Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse ascoltato opinioni di altri. Non mi sono riconosciuto nelle sue parole. Non capisco cosa sia successo”.

Nel frattempo, la famiglia di Shaila Gatta ha smentito le voci su presunte pressioni per mettere fine alla relazione. “Nessuno l’ha spinta, nemmeno il programma – ha dichiarato il padre – Shaila era a casa con noi, non con il team del Grande Fratello. Ha scelto lei di comunicarlo in puntata. Non metto in dubbio che fosse innamorata di Lorenzo, ma è stata una sua decisione. Forse, in futuro, lo contatterà per spiegarsi meglio”.