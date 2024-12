Domenica 8 dicembre Maria De Filippi torna in onda su Canale 5 con una nuova puntata di Amici. Ma i pomeridiani non sono in diretta come i serali, dunque per chi non ama le sorprese le anticipazioni sono già uscite. Terminate le registrazioni agli studi Elios di Roma, i beninformati hanno già diffuso gli spoiler.

Spoiler che riguardano l’eliminato, le sfide e anche gli ospiti e i giudici speciali della puntata. La puntata inizia con le sfide: in breve Chiara vince e rimane nella scuola, Luk3 vince e rimane nella scuola, Diego Lazzari perde e viene eliminato. La prossima settimana vedremo invece la sfida di TrigNO e di Dandy.

Leggi anche: “Davvero te l’hanno detto?!”. Grande Fratello, Alfonso canta e gli altri scioccati: nessuno doveva saperlo





Amici, dalla Rai l’ospite speciale

I due ospiti della puntata sono stati Aiello e i Pinguini Tattici Nucleari che hanno presentato il loro ultimo singolo. I giudici sono stati Christian De Sica chiamato a stilare la propria classifica personale di canto e, direttamente dalla Rai, Alberto Matano che con Gabriele Rossi ha stilato la classifica di ballo.

Alberto Matano sta presentando in questi giorni il suo romanzo e lo farà anche nello studio di Maria De Filippi. Dunque il conduttore e volto storico della Rai non sarà a Domenica In dall’amica Mara Venier domenica? Di certo c’è che sabato sera sarà libero dall’impegno con Ballando con le stelle (che il 7 dicembre non va in onda) e che lunedì sarà al suo posto a La Vita in diretta.

Il conduttore manifesta spesso la sua stima per Maria de Filippi, l’ha citata in diverse occasioni nei suoi programmi e chissà magari lei prima o poi ricambierà il favore con una bella intervista a La vita in diretta. Tornando alla puntata di domenica, sappiamo anche che con Gabriele Rossi Alberto Matano stilerà questa classifica per il ballo: Daniele, Alessia, Francesca, Alessio e Dandy.