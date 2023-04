Ieri, venerdì 7 aprile, è stata mandata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Felicissima Sera. Tra i vari ospiti, Pio e Amedeo hanno scelto Diletta Leotta, volto noto di DAZN. La Leotta si è presentata in studio con un abito meraviglioso, color arcobaleno, che ha attirato ovviamente l’attenzione dei telespettatori. I due comici foggiani hanno creato un siparietto molto divertente, nel quale hanno fatto varie domande alla giornalista, soprattutto riguardo la sua gravidanza.

Ricordiamo infatti che, proprio pochissimi giorni fa, Diletta Leotta ha annunciato di aspettare un bambino. Attualmente la conduttrice televisiva è fidanzata con Loris Karius, calciatore tedesco. I due hanno iniziato la loro relazione a novembre dello scorso anno ed ora aspettano la nascita del loro primo figlio, di cui non è ancora noto il sesso. Nonostante la gravidanza già avviata da 4 mesi, ieri, a Felicissima Sera, Diletta ha sorpreso tutti presentandosi con un bellissimo abito, molto attillato.

Leggi anche: “Purtroppo è così, lo devo dire”. Paolo Bonolis spiazza tutti, l’annuncio a sorpresa. Pio e Amedeo restano di sasso





Felicissima Sera, Diletta Leotta sorprende tutti con un meraviglioso abito

Si tratta di un tubino colorato, con sfumature di colore degradé. Subito i fan di Felicissima Sera hanno cercato informazioni riguardo questo splendido abito indossato da Diletta Leotta. A quanto pare il marchio è Alex Perry e come prezzo parliamo di una cifra non indifferente. La Leotta ha infatti speso, soltanto per il vestito indossato, ben 999,00 euro. A completare l’outfit sono stati un paio di sandali, con legatura alla caviglia, ed anche questi color arcobaleno.

Per quanto riguarda il resto, Diletta ha optato per una piega dei capelli liscia e per un make-up davvero molto semplice. Si è infatti presentata in studio con un trucco nude e leggero, sia per gli occhi che per le labbra. I telespettatori hanno però anche notato la presenza di un bracciale, ad accompagnare il resto dell’outfit. Si tratta di un bracciale Cartier, in vendita al prezzo di 8.200 euro, appartenente alla collezione ‘Just on clou’.

In seguito alla puntata, sono stati diversi i commenti positivi verso la Leotta, in particolare un utente scrive sotto il post di Felicissima Sera: “A me lei piace, rifatta o no poco mi interessa, è una bella ragazza, ha una buona padronanza in TV e soprattutto è sempre sorridente e molto, molto ironica e autoironica, cosa che poche con la sua bellezza hanno”.