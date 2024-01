Lunedì 8 gennaio 2024 è tornato in diretta il Grande Fratello. E come anticipato la puntata si è aperta con il ritorno tanto atteso di Beatrice Luzzi, che aveva lasciato la Casa a seguito della morte del papà. Ma non con un provvedimento nei confronti di alcuni suoi coinquilini che hanno dimostrato poco tatto in quella circostanza. Con grande disappunto del pubblico social, Alfonso Signorini li ha solo richiamati, facendo notare loro come in un momento così delicato qualcuno abbia avuto un comportamento non rispettoso.

“Vedere che a poche ore dalla notizia che avete ricevuto la preoccupazione di qualcuno di voi erano i pop corn, la festa, il film comico…sentire questo a me ha disturbato – ha detto il conduttore rivolgendosi in generale alla Casa – Ho visto qualcuno di voi, che fino a qualche giorno era depresso, giocare con un manichino e fingere di limonarlo. Vorrei dirvi che anche se uno può non andare d’accordo con una persona, difronte a un lutto bisogna fare un passo indietro e avere rispetto”.

Leggi anche: “Quella faccia te la puoi anche tenere!”. Grande Fratello, Signorini asfalta Anita in diretta





GF, Varrese e Monia beccati dietro la tenda del confessionale

Ma si è parlato anche di tanto altro, per esempio l’avvicinamento di Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera che ha tanto l’odore di ritorno di fiamma. I due ex si sono ritrovati al Grande Fratello anni dopo aver avuto una relazione e giorno dopo giorno sono tornati a essere molto complici.

Al punto che tra i due è anche scattato un bacio in confessionale. Bacio a fior di labbra, ma durante la puntata di lunedì l’ex hostess, parlando con Alfonso Signorini ha ammesso di essere uscita “da una relazione difficile e ho un bagaglio dietro un po’ pesante, quindi magari mi porto dietro delle colpe e delle ferite aperte che non c’entrano niente con Massimiliano. A volte mi lascio andare perché ne ho voglia, poi però ritorno in me e dico: ‘No aspetta, non puoi più permetterti di sbagliare’.

Un bacio a stampo e una domanda… l'amore può tornare? Massimiliano e Monia sono sempre più vicini. #GrandeFratello pic.twitter.com/z8wCgIo0ah — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2024

“Io lo sento dentro di me, è una parte di me, abbiamo una complicità che non ho mai avuto con nessun altro. È palese a tutti e ce lo siamo anche detti diverse volte”, ha continuato con Cesara Buonamici che le consigliava di non frenarsi. Poi il colpo di scena: Signorini ha fatto vedere una clip inedita del dopo bacio a stampo. Poco dopo, infatti, Massimiliano e Monia all’interno del confessionale si sono scambiati baci decisamente più appassionati, nascosti dietro la tenda del confessionale perché sicuri dell’assenza di telecamere. Peccato l’audio e così, tra l’imbarazzo, sono stati smascherati in diretta.