Lorenzo Biagiarelli è finito negli ultimi mesi nel vortice delle polemiche dopo il caso della ristoratrice morta, dopo la presunta recensione falsa contestata dallo chef. Ora Selvaggia Lucarelli ha parlato dell’addio del compagno a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Un suo follower le ha chiesto spiegazioni e la sua risposta ha fatto capire praticamente tutto.

Nonostante abbia provato a non dire molto su Lorenzo Biagiarelli, dato che dovrebbe essere lui stesso a parlare di questa delicata questione, Selvaggia Lucarelli ha comunque fatto intuire cosa è successo davvero dietro le quinte di È sempre mezzogiorno. Una decisione che potrebbe essere stata assunta da qualcuno nello specifico, sebbene non ci siano mai state comunicazioni ufficiali.

Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli parla del suo addio a È sempre mezzogiorno

In tanti hanno chiesto per quale motivo Lorenzo Biagiarelli abbia lasciato il programma della Clerici. Hanno provato a rubare qualche dichiarazione a Selvaggia Lucarelli, che effettivamente si è lasciata scappare una frase su quanto successo a È sempre mezzogiorno. E il sito Ultimenotizieflash ha fatto una sorta di sintesi finale e quindi di ricostruzione dell’accaduto.

Hanno chiesto a Selvaggia perché Lorenzo ha lasciato il programma Rai, ma la risposta della giornalista è stata la seguente: “Non è andata proprio così, ma sono cose sue e mi sembra che ormai non abbia alcuna importanza”. Quindi, secondo Ultimenotizieflash, la Lucarelli ha fatto intuire che non sia stata proprio una decisione personale dello chef. Quindi, potrebbero essere stati anche gli autori o Antonella Clerici a non essere giunti ad una sorta di accordo per farlo restare.

Quindi, probabilmente Biagiarelli non voleva andare via. La Rai potrebbe aver agito in questa maniera per stoppare le polemiche ed evitare contraccolpi pure ad Antonella Clerici.