Fase alquanto difficile al Grande Fratello per Perla, che ha finalmente deciso di ammettere una cosa importante. E Mirko ha scoperto tutto improvvisamente, dato che stava seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra insieme a Ciro Petrone e Angelica Baraldi. E ovviamente gli utenti hanno posto l’attenzione non solo sulle preziose parole della Vatiero, ma anche sulla reazione dell’ex gieffino.

Dunque, nella casa del Grande Fratello Perla ha parlato nuovamente di Mirko davanti a Letizia. Quest’ultima l’ha spronata ad esternare tutto ciò che sentiva in quegli istanti ed è arrivata appunto una confessione dal profondo del suo cuore. Una scoperta inaspettata per Brunetti, che sicuramente non si aspettava affermazioni così diretta da parte dell’ex fidanzata.

Leggi anche: “Sa quello che succede fuori”. Grande Fratello, la concorrente si è tradita ancora: “È tutto chiaro”





Grande Fratello, Perla fa una confessione su Mirko davanti a Letizia

Letizia non ha fatto troppi giri di parole al Grande Fratello, infatti parlando con Perla le ha chiesto se a lei mancasse Mirko, dato che è ormai stato eliminato da un bel po’: “Sì”, e a quel punto la fotografa ha aggiunto: “Brava, dillo, ma per te stessa. Perché molte volte lo neghi a te stessa“. E poi l’ex partner di Brunetti ha voluto dire ancora altro su colui che l’ha fatta tanto innamorare.

Perla ha poi detto ancora: “Non è che l’ho vissuto un giorno al mare, l’ho vissuto qui venti giorni di quotidianità. Mi manca un po’ tutto, non c’è una cosa in particolare, mi manca proprio la persona in sé per sé. Mi manca il fatto di avere un punto di riferimento che va oltre qualsiasi cosa, il fatto che ti senti al sicuro, quando io sono entrata vedere che c’era lui, perché mi ha dato anche tanto. Mi ha aiutata a stare più tranquilla, era comunque un punto di riferimento. Guardare un altro? In qualsiasi situazione non ce la farei“.

“ti manca un po’ ?”

“si”

“brava, dillo ma per te stessa perche molte volte lo neghi a te stessa”

😭😭😭#perlettipic.twitter.com/qGV7Z59Apz — A| perletti era⭐️ (@a_perletti) December 18, 2023

Buongiorno e non giorno perché ieri abbiamo mangiato da entrambi le parti#Perletti pic.twitter.com/GUk39Rq8WU — Ale🩵- Perletti era (@Alessia2060) December 19, 2023

Mirko ha reagito in maniera imbarazzata. E ha alzato la telecamera proprio per non farsi vedere. C’è chi lo ha incitato ad avere più coraggio e a provarci in tutti i modi per ritornare insieme.