Puntata ricchissima di emozioni ieri sera a The Voice senior, l’ultima dedicata alle blind audition. I telespettatori sono rimasti incollati davanti alla Tv fino a tardi per conoscere i nomi dei concorrenti che passano alla semifinale. Per i quattro coach – Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – è stata una scelta molto difficile. In gara tanti talenti, difficile decidere chi rimandare a casa. Dura anche per i concorrenti. In particolare per Pino, “Elvis Presley”. Quando sono stati fatti i nomi, lui non ha retto e ha avuto una reazione completamente inaspettata. Antonella Clerici a quel punto è intervenuta per sostenerlo.

Ieri sera era l’ultima puntata delle audizioni al buio per The Voice Senior su Rai Uno ha regalato emozioni. Sul palco un mix di talenti: persone normali che nella loro vita non hanno potuto mettere in mostra le proprie doti musicale, e poi veri e propri artisti che però non hanno raggiunto quel successo grande che sognavano.

The Voice Senior, serata speciale per Pino. Pubblico commosso

Tra i senior, abbiamo visto per esempio, Luigi Cifarelli, un chitarrista che ha fatto la storia recente della musica italiana. Si è esibito nel corso della sua carriere con personaggi grandissimi sia a livello nazionale che internazionale. Loredana Bertè lo ha riconosciuto subito. “Abbiamo suonato insieme 38 anni a Viareggio in occasione del carnevale, ci siamo esibiti all’aperto faceva freddissimo”.

Si è conquistata una standing ovation Donatella Pandimiglio, che ha cantato “La voce del silenzio”. “Lei è una attrice di teatro”, ha esclamato Clementino dopo l’esibizione. Donatella vanta una carriera in teatro lunga 45 anni. Ha raccontato di aver iniziato al Sistina insieme a Gigi Proietti: “Abbiamo lavorato insieme molto, è sempre nel mio cuore. E ha continuato il suo percorso professionale insieme al maestro Nicola Piovani. Durante la sua esibizione ha veramente dominato il palco. Tanti applausi per lei. Alla fine si è esibita anche in un duetto insieme ad Arisa sulle note della canzone “Città vuota”, sempre di Mina.

Lacrime di gioia invece per un altro concorrente, Pino Maragno. Lui è stato l’ultimo senior ad essere ammesso alla semifinale. Si esibirà con la squadra di Clementino. Quando ha sentito il suo nome è esploso in un pianto incontrollabile. Felicissima per lui Antonella Clerici: “Pino, il nostro Elvis che piange”. Tanto complimenti anche da Clementino: “Pino, è proprio per queste tue lacrime che ho deciso di farti passare il turno e mandarti in semifinale perché tu stasera a noi hai dato tutto”. In tanti sul web hanno detto di fare il tifo per Maragno per la vittoria finale.