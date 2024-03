The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, è tornato in televisione dal 16 febbraio ogni venerdì in prima serata su Rai 1, condotto da Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Sette puntate iniziate con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” poi i Knockout in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno tra loro per guadagnarsi il posto in finale.

Da quest’anno i coach hanno un’arma in più da giocarsi per il loro “dream team”. Oltre alla classica scelta con la rotazione della loro poltrona, e al solito tasto “Blocco”, c’è anche il tasto “Seconda Chance” che consente a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.

The Voice Senior, Antonella Clerici si infuria con i giudici

Durante le ultime Blind Audition si è presentata Elena Lastrucci: “Il giorno prima che nascessi, mia mamma ha ballato con mio papà tutta la serie il Boogie-woogie. L’ha ballato talmente tanto che la notte ha avuto il travaglio e sono nata. Mi chiamo Elena, ho 66 anni e sono nata nell’isoletta di Burano, dov’è vissuta mia madre e siamo nate noi tre sorelle. La passione per la musica è nata da mia mamma. Se penso all’infanzia ho ricordi bellissimi. Con mia mamma cantavamo sempre. La gente per strada diceva ‘arrivano le canterine‘.

Elena ha cantato Ovunque sarai di Irama ma nessun giudice si è girato, scatenando così la reazione della conduttrice del talent, incredula per quanto accaduto. “Lei non è brava, è bravissima. Ma perché non si girano? Io non li capisco certe volte. Lei è davvero bravissima, dai giratevi! Questa è proprio una di quelle volte in cui io non sono d’accordo“, ha detto una confusa Antonella Clerici.

E ancora: “Io per una volta voglio dirvi la verità. Io certe volte proprio non vi capisco. Vi spiego. Ci sono delle volte in cui anche io da profana mi rendo conto che c’è una stonatura o qualcosa che non va. Ma perché adesso nessuno si è girato?”. Loredana Bertè ha risposto semplicemente che Elena non fa parte del suo mondo, quindi questo è il motivo della sua non scelta, mentre Arisa ha reputato la voce della cantante un po’ troppo lirica.