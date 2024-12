Shaila e Lorenzo, c’è un nuovo equilibrio. Vi abbiamo parlato molto nei giorni scorsi del rapporto tra l’ex velina di Striscia e il modello milanese. La coppia del Grande Fratello ha attraversato varie fasi, parecchi alti e bassi, ma negli ultimi tempi si sono molto allontanati. Tante discussioni, qualche incomprensione, il “fidanzati de che?” di Lollo e non ultima la mamma della showgirl che si è detta decisamente contraria alla relazione.

Durante l’ultima puntata Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto un duro faccia a faccia dopo che il modello aveva detto: “Si deve pulire la bocca quando parla di me“. Come se non bastasse ci si è messa pure la storia dell’omosessualità, smentita sia da Lollo che dal papà. In ogni caso dopo l’ennesimo confronto Shaila e Lorenzo hanno avuto modo di parlare e insieme hanno preso una decisione importante.

Lorenzo a Shaila: “Non mancarmi di rispetto…”

Lorenzo si è rivolto così in giardino a Shaila in un momento di confronto: “Ho un’attrazione fisica nei tuoi confronti che è alle stelle e un’attrazione mentale che mi porta a dire ti stimo e sono contento che tu possa fare questo percorso fino alla fine con me”. Poi ancora: “Ci sono delle complicanze, non voglio dare un nome al nostro rapporto“.

“L’interesse e l’attrazione c’è – dice ancora Lorenzo – verrà vissuto nella Casa come vogliamo noi, io per te, tu per me, senza aspettative. L’unica cosa che potrebbe farmi cambiare idea è se tu mi manchi di rispetto“. In particolare, a quanto riportato da Tutto.Tv, il modello non vuole che lei dorma con altri uomini. Se lei dorme con lui, deve farlo solamente con lui, altrimenti è bene che se ne vada da altri.

Shaila e Lorenzo provano a trovare un punto d’incontro: “Il problema è che non ti fidi di me” #GrandeFratello pic.twitter.com/oZSEEjSF68 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2024

Shaila ha risposto di essere d’accordo. Ha spiegato che anche per lei il rispetto è la base di ogni rapporto e pensa che tra loro ci sia e debba esserci. Insomma, alla fine, entrambi vogliono continuare a viversi dentro la Casa senza aspettative, ma senza negare che quello che c’è è qualcosa di forte: “Liberi, ma rispettarci”. Tra i due è sempre Shaila quella che sembra più sicura: “Il problema è che te non ti fidi di me ancora” gli ha detto prima di abbracciarsi.

