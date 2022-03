Brutta notizia per il pubblico di Rai2. Uno dei programmi più noti degli ultimi tempi è arrivato al capolinea. La notizia è confermata. A causa dei bassi ascolti i dirigenti di viale Mazzini hanno deciso di cancellare la trasmissione dopo tanti anni.

Stiamo parlando di un programma che è stato trasmesso per la prima volta nel 2013. Quella in corso è la decima edizione. Come presentatrice storica c’è stata Caterina Balivo che ha diretto per ben sei anni. Hanno fatto parte dello staff, tra gli altri, anche il costumista Giovanni Ciacci e l’attore Giampaolo Gambi.

Con l’edizione 2018-2019 il timone passa a Bianca Guaccero. Quest’ultima, nata a Bitonto il 15 gennaio del 1981, è arrivata alla conduzione del noto programma dopo essersi fatta le ossa come attrice. Tra le sue esperienze lavorative figura anche un festival di Sanremo, quello del 2008. Ma torniamo a parlare del programma che la Rai ha voluto cancellare. Se ancora non lo avete capito è “Detto Fatto”. L’indiscrezione è trapelata nelle ultime ore. E adesso arrivano anche conferme.





Secondo l’agenzia stampa Ansa al posto di “Detto Fatto” dalla prossima stagione andrà in onda un programma nuovo di zecca. Sarà Pierluigi Diaco, classe ’77, a condurre la nuova trasmissione che nasce con un obiettivo ben preciso. Avvicinare un maggior numero di giovani specialmente nella fascia del primo pomeriggio. Il format dovrebbe infatti andare in onda a partire intorno alle 15.

Intanto Alberto Dandolo, esperto tv e non solo, su Oggi dà un’altra notizia, o meglio svela un retroscena. “Milly Carlucci sta facendo fuoco e fiamme per avere Bianca Guaccero a Ballando con le stelle”. Certo a Bianca la cancellazione di Detto Fatto non avrà fatto piacere. Ma comunque può consolarsi con i rumors che la vorrebbero dietro la maschera di Medusa de “Il Cantante Mascherato”. Altro show diretto dalla sempre brava e bella Milly Carluccci.