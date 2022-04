È tempo di cambiare. La storica trasmissione di Rai2 “Detto Fatto” è stata condotta nelle ultime quattro edizioni da Bianca Guaccero. L’attrice e conduttrice pugliese proprio recentemente ha ringraziato il pubblico della trasmissione che va in onda ormai dal 2013 in fascia pomeridiana. “Fatemi ringraziare il pubblico – le parole di Bianca – che ieri ci ha premiato con degli ascolti pazzeschi. Grazie per la pazienza, nonostante siamo andati in onda solo per un’ora”.

Effettivamente i dati sugli ascolti televisivi parlano di 430mila telespettatori, ovvero uno share pari al 4,4%. La questione, però, è un’altra. Negli ultimi anni il factual di Rai2 è andato via via perdendo telespettatori. Nella sesta edizione, 2017, si parlava di quasi un milione (927mila), poi nella settima, 2018, scesi a 898mila e infine 627mila nel 2019 ottava edizione. L’emorragia di pubblico è proseguita. E nelle ultime ore si sono moltiplicate le nubi sul futuro della presentatrice.





Scherzando con Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi sulle differenze tra nord e sud in Italia Bianca Guaccero ha esclamato: “Dopo 4 anni infatti devo andare veloce veloce a casa. Ho preso troppo l’accento di Milano e me ne torno in Puglia”. In tanti hanno pensato ad un addio da parte della conduttrice visto che sono stati proprio 4 gli anni di lavoro alla guida di Detto Fatto. E adesso arrivano altre conferme.

Il settimanale Oggi ha svelato che il programma Rai sarà rivoluzionato. A partire dalla conduzione. Via Bianca Guaccero al suo posto arriva Mia Ceran. La giornalista, che abbiamo già visto a “UnoMattina Estate” e soprattutto a “Quelli che… dopo il tg”, sarebbe in trattativa con i dirigenti di viale Mazzini. Potrebbe quindi essere lei a prendere il posto che fu di Caterina Balivo e ora di Bianca Guaccero. Ma Mia Ceran ha posto delle condizioni ben precise.

La giornalista nata in Germania 35 anni fa ha chiesto di poter intervenire sulla natura stessa di “Detto Fatto”. Mia Ceran vuole fare sua la trasmissione, in sostanza non agirebbe soltanto come conduttrice, ma anche come autrice. In caso contrario rifiuterebbe la proposta. Dunque, qualora la trattativa andasse in porto, non solo il pubblico vedrà un volto nuovo alla guida del programma ma ci sarebbero anche dei cambiamenti importanti. Di sicuro, come anticipato da TV Blog, uno di questi riguarda l’orario: da settembre Detto Fatto andrà in onda non più alle 14 ma alle 17.

“Me ne torno a casa”. Bianca Guaccero se lo fa scappare in diretta. Il suo pubblico trema