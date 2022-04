Nella giornata di mercoledì 13 aprile è andata in onda una nuova puntata di ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero e quello che la conduttrice televisiva ha affermato in piena diretta potrebbe davvero essere una sentenza. Come è solita fare, lei spesso ride e scherza con gli altri protagonisti del programma, ma ciò che ha proferito in studio potrebbe essere anche stato un segnale molto chiaro. Necessariamente occorrerà aspettare qualche giorno, ma molti telespettatori hanno già fatto la loro ipotesi definitiva.

Giorni fa Bianca Guaccero ha esclamato con gioia immensa: “Fatemi ringraziare il pubblico che ieri ci ha premiato con degli ascolti pazzeschi. Grazie per la pazienza, nonostante siamo andati in onda solo per un’ora”. Spulciando i dati sugli ascolti televisivi, effettivamente è emerso che ‘Detto Fatto’ è stato seguito da 430mila telespettatori, ottenendo uno share pari al 4,4%. Non poteva che esserne felice e ha manifestato tutto il suo entusiasmo davanti al suo adorato pubblico.





Bianca Guaccero annuncia addio a Detto Fatto?

Ci sono state moltissime voci negative sul conto di Bianca Guaccero. Anzi, per la precisione, è da ormai tanto tempo che escono fuori indiscrezioni tutt’altro che interessanti per il futuro della presentatrice e attrice pugliese. Si è parlato con insistenza soprattutto del suo addio a ‘Detto Fatto’, trasmissione che conduce ininterrottamente da quattro anni. Ma ora le sue ultime parole sembrano che possano confermare il suo abbandono. E il pubblico è già preoccupato.

Mentre Bianca Guaccero stava scherzando con Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi sulle diversità che ci sono tra le regioni meridionali e settentrionali dell’Italia, lei ha esclamato: “Dopo 4 anni infatti devo andare veloce veloce a casa. Ho preso troppo l’accento di Milano e me ne torno in Puglia”. In molti hanno pensato che sia stato un addio implicito, visto che è proprio da 4 anni che conduce la trasmissione. Non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali della Rai.

Un po’ di settimane fa ‘Diva e Donna’ ha rivelato che insieme a lei c’era il cantante Fabrizio Moro in un ristorante della capitale Roma. In loro compagnia anche Renato Zero, ma a rendere il tutto ancora più interessante è stato il fatto che la Guaccero e Moro hanno accompagnato Renato Zero nella loro abitazione e poi hanno voluto restare da soli a parlare all’interno dell’automobile.

“Una cosa pazzesca”. Che gioia per Bianca Guaccero. L’inaspettato annuncio in diretta